يوفنتوس يواصل إسقاط الكبار ويزيد أوجاع نابولي برأسية جاتي

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 00:11

كتب : FilGoal

فيدريكو جاتي - يوفنتوس - نابولي

واصل يوفنتوس إسقاط الكبار واحدا تلو الآخر والضحية تلك المرة نابولي بنتيجة 1-0 في افتتاح الجولة 15 من الدوري الإيطالي.

سجل هدف اللقاء الوحيد: فيدريكو جاتي.

وانتصر يوفنتوس الموسم الحالي على لاتسيو وميلان ونابولي وتورينو غريمه التقليدي وتعادل مع إنتر وأتالانتا.

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الفوز رفع رصيد السيدة العجوز للنقطة 36 في الصدارة بشكل مؤقت بفارق نقطة عن إنتر الذي سيواجه أودينيزي.

فيما تكبد نابولي هزيمته الثالثة في آخر 5 مباريات بالدوري وظل خامسا برصيد 24 نقطة ومهددا بالتراجع أكثر.

ولأول مرة يخسر نابولي 3مباريات متتالية في جميع المسابقات منذ أكتوبر 2016 مع ماوريسيو ساري.

وواصل جاتي مدافع يوفنتوس تألقه إذ حصد للبيانكونيري 6 نقاط في آخر جولتين بتسجيل هدف الفوز القاتل ضد مونزا وضد نابولي.

وأصبح المدافع الدولي أكثر قلب دفاع تسجيل للأهداف في الدوري الإيطالي برصيد 3 أهداف.

ولأول مرة يحقق يوفنتوس الفوز على نابولي منذ 2021 حيث فاز البارتينوبي في 3 مباريات وتعادلا في 1.

وصف المباراة

تألق ميريت حارس نابولي على مرتين في التصدي لتسديدة فلاهوفيتش من داخل منطقة الجزاء ثم مقصية ويستون ماكيني.

وفشل كفاراستخيليا في تسجيل هدف نابولي الأول بعدما انفرد مباشرة بتشيزيني وسدد كرة أعلى من العارضة مهدرا فرصة الأول للضيوف في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني سجل فيدريكو جاتي برأسية هدف اللقاء الوحيد بعد عرضية متقنة من أندريا كامبياسو في الدقيقة 51.

وسجل فيكتور أوسيمين هدفا في الدقيقة 70 بعد خروج خاطئ من الحارس لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.

الدقائق الأخيرة لم يحدث أي جديد ليحقق يوفنتوس فوزا أنهى به تفوق نابولي عليه في آخر موسمين.

يوفنتوس الدوري الإيطالي نابولي
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