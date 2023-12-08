منافس الأهلي المحتمل - اتحاد جدة يعلن غياب لويز فيليبي عن كأس العالم للأندية

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي غياب لويز فيليبي لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة، وبذلك سيغيب اللاعب عن منافسات كأس العالم للأندية.

وتستضيف السعودية البطولة بين 12 و22 ديسمبر الجاري، وسيقام الافتتاح بين بطل الدوري السعودي وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا يوم الثلاثاء المقبل.

وتعرض المدافع الإيطالي للإصابة خلال مباراة فريقه ضد ضمك في الجولة 16 من الدوري السعودي.

وكشف النادي أن الدولي الإيطالي أصيب بتمزق عضلي.

يأتي ذلك بعد أيام من خوض أحمد حجازي قائد الفريق مباراته الأولى بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي والتي تعرض لها الموسم الماضي.

وأوضح النادي عودة كريم بنزيمة ورومارينيو ومد الله العليان لخوض التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزية الثلاثي البدني.

واكتفى الثلاثي سلطان الفرحان وأحمد بامسعود وعبد الرحمن العبود بالركض حول الملعب حسبما أشار النادي عبر حسابه.

📝| المونديالي يتأهب للعالمية.. pic.twitter.com/9TxtNFfYw3 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 8, 2023

وخاض المدافع الدولي 16 مباراة بقميص النمور الموسم الجاري دون أن يسجل أو يصنع.

وجاءت قائمة اتحاد جدة كاملة والتي ضمت 23 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف- مارسيلو جروهي- أسامة المرمش

في الدفاع: عمر حوساوي- لويز فيليبي- زكريا حوساوي- مهند الشنقيطي- حسن كادش- أحمد حجازي- أحمد بامسعود

في الوسط: سلطان الفرحان- نجولو كانتي- فابينيو- إيجور كورنادو- جوتا- فيصل الغامدي- مروان الشافي- عبد الرحمن العبود- مد الله العليان- صالح الجمعان

في الهجوم: كريم بنزيمة- رومارينيو- عبد الرزاق حمد الله

ويمكن لأي فريق إجراء أي تغيير على قائمته قبل 24 ساعة من أول مباراة له حال إصابة أو مرض أي لاعب.