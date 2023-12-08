سلة - مصدر من الاتحاد لـ في الجول: أنهينا عقد كروفورد.. أجره كان باليوم وهذا هو السبب

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 23:00

كتب : هاني العوضي

كريس كروفورد - سلة الاتحاد

أنهى الاتحاد السكندري عقد محترفه كريس كروفورد ويستعد للخطوة المقبلة من أجل بطولة دوري السوبر.

وقال مصدر من الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "عقد كروفارد كان لمدة شهر وبعد نهايته يتقاضى راتبه باليوم".

وأضاف "العقد انتهى منذ 3 أيام، واليوم ننهي العلاقة رسميا".

وأوضح "وجود كروفارد كان مؤقتا ليلعب معنا دوري المرتبط، لحين انتهاء عقد محترف أمريكي يلعب في الصين".

وتابع المصدر" اتفقنا مع هذا المحترف الأمريكي منذ البداية ليشارك معنا في دوري السوبر لأننا بحاجة لصانع ألعاب صريح (بوينت جارد)".

وودع الاتحاد السكندري نهائيات دوري المرتبط من الدور نصف النهائي على يد الأهلي الذي توج باللقب.

الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري كرة سلة كريس كروفورد
نرشح لكم
كرة سلة - رغم حسم اللقب.. الأهلي يحقق العلامة الكاملة أمام سموحة بنهائي المرتبط كرة سلة - الرابع على التوالي.. الأهلي بطل دوري المرتبط ومباراة الكبار تحصيل حاصل كرة سلة – أحمد مرعي يكشف سبب رحيله عن الزمالك: كنت أضغط على اللاعبين.. ولكن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-12-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي وبلوزداد والنصر ونهائي السلة كرة سلة - كما انفرد في الجول.. الزمالك يعلن رحيل أحمد مرعي خبر في الجول - رحيل أحمد مرعي عن قيادة سلة الزمالك كرة سلة - خطوة تفصل الأحمر عن اللقب.. الأهلي يهزم سموحة في نهائي المرتبط انتهت مرتبط السلة - الأهلي (83)-(53) سموحة.. الأحمر ينتصر
أخر الأخبار
دوري أبطال إفريقيا - المجموعة اشتعلت.. النجم الساحلي يخطف فوزا قاتلا أمام الهلال 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدرب شباب بلوزداد: أرضية الملعب سيئة للغاية.. ونقطة أمام الأهلي جيدة في القاهرة 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
سلة - مصدر من الاتحاد لـ في الجول: أنهينا عقد كروفورد.. أجره كان باليوم وهذا هو السبب 13 دقيقة | كرة سلة
كرة سلة - رغم حسم اللقب.. الأهلي يحقق العلامة الكاملة أمام سموحة بنهائي المرتبط 37 دقيقة | كرة سلة
الكونفدرالية - مودرن فيوتشر يخوض مرانه الأول في الجزائر لمواجهة حامل اللقب 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
في المباراة 1200 لـ الدون.. رونالدو يقود النصر للفوز على الرياض 52 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (1) (0) نابولي.. جووول جااااتي ساعة | الكرة الأوروبية
الفوز التاسع تواليا.. الهلال ينتصر على الطائي بهدفين مقابل هدف ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 3 قائمة الأهلي - كما انفرد في الجول.. السولية وموديست بمونديال الأندية وغياب محسن وعبد القادر 4 جوائز كاف - صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا