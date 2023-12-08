سلة - مصدر من الاتحاد لـ في الجول: أنهينا عقد كروفورد.. أجره كان باليوم وهذا هو السبب
الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 23:00
كتب : هاني العوضي
أنهى الاتحاد السكندري عقد محترفه كريس كروفورد ويستعد للخطوة المقبلة من أجل بطولة دوري السوبر.
وقال مصدر من الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "عقد كروفارد كان لمدة شهر وبعد نهايته يتقاضى راتبه باليوم".
وأضاف "العقد انتهى منذ 3 أيام، واليوم ننهي العلاقة رسميا".
وأوضح "وجود كروفارد كان مؤقتا ليلعب معنا دوري المرتبط، لحين انتهاء عقد محترف أمريكي يلعب في الصين".
وتابع المصدر" اتفقنا مع هذا المحترف الأمريكي منذ البداية ليشارك معنا في دوري السوبر لأننا بحاجة لصانع ألعاب صريح (بوينت جارد)".
وودع الاتحاد السكندري نهائيات دوري المرتبط من الدور نصف النهائي على يد الأهلي الذي توج باللقب.
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