كرة سلة - رغم حسم اللقب.. الأهلي يحقق العلامة الكاملة أمام سموحة بنهائي المرتبط

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 22:37

كتب : FilGoal

كيجو - الأهلي

حقق الأهلي العلامة الكاملة في نهائي دوري المرتبط وفاز على سموحة في إياب الكبار بنتيجة 91-81.

وحسم الأهلي اللقب سلفا اليوم الجمعة، بعد فوز فريق المرتبط على شباب سموحة بنتيجة 71-62.

وانتهى الشوط الأول من لقاء الإياب للكبار بنتيجة 47-44 للأهلي.

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وكان فريق مرتبط الأهلي قد تغلب على سموحة بنتيجة 78-74 ذهابا.

فيما فاز فريق رجال الأهلي على سموحة بنتيجة 83-53.

وبذلك يحقق الأهلي لقب دوري المرتبط للمرة الرابعة على التوالي.

وأقصى الأهلي فريق الزمالك من الدور ربع النهائي، بينما تغلب على الاتحاد السكندري في النهائي.

ومنذ نسخة 2016-2017 لم يفقد الأهلي لقب دوري المرتبط سوى مرة واحدة في موسم 2019-2020.

بينما وصل سموحة لنهائي دوري المرتبط للمرة الأولى في تاريخه.

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