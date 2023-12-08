كرة سلة - رغم حسم اللقب.. الأهلي يحقق العلامة الكاملة أمام سموحة بنهائي المرتبط
الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 22:37
كتب : FilGoal
حقق الأهلي العلامة الكاملة في نهائي دوري المرتبط وفاز على سموحة في إياب الكبار بنتيجة 91-81.
وحسم الأهلي اللقب سلفا اليوم الجمعة، بعد فوز فريق المرتبط على شباب سموحة بنتيجة 71-62.
وانتهى الشوط الأول من لقاء الإياب للكبار بنتيجة 47-44 للأهلي.
وكان فريق مرتبط الأهلي قد تغلب على سموحة بنتيجة 78-74 ذهابا.
فيما فاز فريق رجال الأهلي على سموحة بنتيجة 83-53.
وبذلك يحقق الأهلي لقب دوري المرتبط للمرة الرابعة على التوالي.
وأقصى الأهلي فريق الزمالك من الدور ربع النهائي، بينما تغلب على الاتحاد السكندري في النهائي.
ومنذ نسخة 2016-2017 لم يفقد الأهلي لقب دوري المرتبط سوى مرة واحدة في موسم 2019-2020.
بينما وصل سموحة لنهائي دوري المرتبط للمرة الأولى في تاريخه.
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