في المباراة 1200 لـ الدون.. رونالدو يقود النصر للفوز على الرياض

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 22:21

كتب : FilGoal

رونالدو

قاد كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز على الرياض بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل أهداف النصر كل من أنديرسون تاليسكا (2) ورونالدو وأوتافيو.

وأحرز هدف الرياض الوحيد أندري جراي.

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وخاض رونالدو اللقاء رقم 1200 له خلال مسيرته الكروية وتمكن من التسجيل والصناعة.

وارتفع رصيد النصر ليصل للنقطة 37 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الطائي عند النقطة 17 في المركز الـ12.

أحرز ساديو ماني الهدف الأول مبكرا للنصر في الدقيقة الأولى لكن لم يتم احتسابه.

وسجل البرتغالي الهدف الأول للنصر في الدقيقة 31 بعد عرضية هوائية من ماني تجاه رونالدو ليسجلها بتسديدة بقدمه.

وفي الوقت البدل من الضائع من الشوط الأول سجل أوتافيو الهدف الثاني من رأسية من صناعة رونالدو.

ولم يلحق رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش كرة عرضية أرضية والمرمى خالي من حارس المرمى في الدقيقة 61.

وفي فاصل مهاري من ماني توغل من الجهة اليسرى ومن ثم مرر الكرة لتاليسكا ليسدد الكرة أرضية في المرمى في الدقيقة 67.

وفي نفس الدقيقة قلص أندري جراي النتيجة للرياض بعد عرضة أرضية تصل له ويسددها في الشباك الخالية لتشتعل المباراة.

كاد أن ينهي أةتافيو آمال الرياض في الدقيقة 77 بعدما كان شبه منفرد بمرمى الرياض وعندما سدد الركة تدخل مدافع الرياض ليخرجها إلى ضربة ركنية.

رونالدو أهدر فرصة خطيرة من داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية في الدقيقة 85 لكن بعدت المرمى.

وأنهى تالسيكا آمال الرياض بعدما سجل هدف برأسية في مرمى الرياض في الوقت البدل من الضائع من الشوط الثاني.

النصر الطائي كريستيانو رونالدو تاليسكا
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