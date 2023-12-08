انتهت الدوري الإيطالي - يوفنتوس (1) (0) نابولي.. البيانكونيري في الصدارة مؤقتا

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 21:45

كتب : FilGoal

يوفنتوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس ونابولي في افتتاح الجولة 15 من الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 33 نقطة ويأتي نابولي خامسا برصيد 24 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 70: جووول لأوسيمين ولكن

ق 51: جووول جاتي يسجل الهدف الأول برأسية رائعة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 27: كفارا يهدر انفرادا صريحا

بداية اللقاء

يوفنتوس الدوري الإيطالي نابولي
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