الفوز التاسع تواليا.. الهلال ينتصر على الطائي بهدفين مقابل هدف

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 21:21

كتب : FilGoal

الهلال

حقق الهلال الفوز التاسع على التوالي بعد الانتصار على منافسه الطائي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل ثنائية الهلال سالم الدوسري وأليكساندر ميتروفيتش.

بينما أحرز طارق محمد هدف الطائي الوحيد.

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الفوز رفع رصيد الهلال للنقطة 44 في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يأتي الطائي في المركز الـ12 برصيد 17 نقطة.

في الدقيقة 20 أحرز الدوسري الهدف الأول للهلال بعد تسديدة مباشرة في مرمى الطائي عقب عرضية سلمان الفرج.

وضاعف ميتروفيتش النتيجة لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 30.

وقلص طارق محمد الفارق للطائي بتسجيله هدفا رائعا في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل من الضائع من الشوط الأول بتسديدة مباشرة من بُعد في شباك ياسين بونو، إذ استغل تقدم الحارس المغربي ليسدد الكرة من فوق بونو وتسكن الشباك.

وفي الشوط الثاني لم يحدث جديدا واستطاع الهلال الحفاظ على النتيجة وتسيير المباراة كما يريد ليبقى النتيجة كما هي.

الهلال الطائي ميتروفيتش الدوري السعودي بونو
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