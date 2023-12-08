محمد شريف: أهدي هدفي ضد أبها لمولودتي المنتظرة

أهدى محمد شريف لاعب الخليج السعودي هدفه في شباك أبها لمولودته المنتظرة.

وسجل شريف هدفا في فوز الخليج بنتيجة 3-1 على أبها في الجولة 16 من الدوري السعودي.

وقال محمد شريف عبر SSC السعودية: "حققنا 3 نقاط مهمة بعد خسارة المباراتين الماضتين".

وأضاف "أهمية الفوز جاءت في ظل تساوي الفريقين في النقاط وكوننا نلعب على ملعبنا واستطعنا أن نرفع رصيدنا من النقاط".

وأكمل "الطرد جعلنا نتراجع وكانت ممكن يزداد عدد الأهداف لولا الطرد".

وأتم "أهدي الهدف لمولودتي المنتظرة".

ورفع شريف رصيده التهديفي لـ 3 أهداف بقميص الخليج في الدوري السعودي.

وعاد الخليج إلى سكة الانتصارات بعد الخسارة لمباراتين على التوالي في الدوري السعودي.

الفوز رفع رصيد الخليج ليصل للنقطة 16 في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما قبع أبها في المركز الـ16 برصيد 13 نقطة.

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