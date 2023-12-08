انتهت الدوري السعودي - النصر (4)-(1) الرياض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر ضد الرياض في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 34 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يأتي الرياض في المركز الـ14 بـ16 نقطة.

لمتابعة المباراة من هنا

_______________________________

انتهت

ق 90: جووووول تاليسكا من رأسية.

ق 85: رونالدو يهدر فرصة داخل الـ18 بتسديدة أرضية بعدت المرمى.

ق 77: أوتافيو يهدر فرصة خطيرة للنصر بعدما كان شبه منفرد بمرمى الرياض وعندما سدد الركة تدخل مدافع الرياض ليخرجها إلى ضربة ركنية.

ق 67: جوووول الرياض يقلص الفارق في نفس الدقيقة عن طريق أندري جراي بعد عرضية أرضية يحرزها في الشباك الخالية.

ق 67: تاليسكا يسجل الهدف الثالث للنصر بعد صناعة من ساني بعد أن مرر له الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد البرازيلي الكرة أرضية في المرمى.

ق 61: عرضية أرضية قوية لم يلحقها رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش أمام المرمى الخالي ليضيع الهدف الثالث

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45: في الوقت بدلا من الضائع في الشوط الأول سجل أوتافيو الهدف الثاني للنصر من رأسية من صناعة رونالدو.

ق 31: جوووول كريستيانو رونالدو يتقدم للنصر.

ق 12: انفعال رونالدو مطالبا لركلة جزاء لفريقه.

إلغاء الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ق 1: جوووول عن طريق ساديو ماني. للنصر.

بداية المباراة