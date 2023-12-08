انتهت الدوري السعودي - النصر (4)-(1) الرياض
الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 19:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر ضد الرياض في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري السعودي.
كريستيانو رونالدو
النادي : النصر
ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 34 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يأتي الرياض في المركز الـ14 بـ16 نقطة.
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انتهت
ق 90: جووووول تاليسكا من رأسية.
ق 85: رونالدو يهدر فرصة داخل الـ18 بتسديدة أرضية بعدت المرمى.
ق 77: أوتافيو يهدر فرصة خطيرة للنصر بعدما كان شبه منفرد بمرمى الرياض وعندما سدد الركة تدخل مدافع الرياض ليخرجها إلى ضربة ركنية.
ق 67: جوووول الرياض يقلص الفارق في نفس الدقيقة عن طريق أندري جراي بعد عرضية أرضية يحرزها في الشباك الخالية.
ق 67: تاليسكا يسجل الهدف الثالث للنصر بعد صناعة من ساني بعد أن مرر له الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد البرازيلي الكرة أرضية في المرمى.
ق 61: عرضية أرضية قوية لم يلحقها رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش أمام المرمى الخالي ليضيع الهدف الثالث
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 45: في الوقت بدلا من الضائع في الشوط الأول سجل أوتافيو الهدف الثاني للنصر من رأسية من صناعة رونالدو.
ق 31: جوووول كريستيانو رونالدو يتقدم للنصر.
ق 12: انفعال رونالدو مطالبا لركلة جزاء لفريقه.
إلغاء الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو.
ق 1: جوووول عن طريق ساديو ماني. للنصر.
بداية المباراة