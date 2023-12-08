كرة سلة - الرابع على التوالي.. الأهلي بطل دوري المرتبط ومباراة الكبار تحصيل حاصل

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 19:45

كتب : FilGoal

محمد طارق خيري - الأهلي ضد سموحة كرة سلة

حقق الأهلي لقب دوري المرتبط للموسم الرابع على التوالي بعد فوز فريق الشباب على سموحة بنتيجة 71-62.

وكان فريق مرتبط الأهلي قد تغلب على سموحة بنتيجة 78-74 ذهابا.

فيما فاز فريق رجال الأهلي على سموحة بنتيجة 83-53.

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وكان الأهلي يحتاج للفوز بإحدى مباراتي المرتبط أو الرجال في الإياب اليوم الجمعة، وبالتالي أصبحت مباراة الكبار في الثامنة مساء تحصيل حاصل.

وبذلك يحقق الأهلي لقب دوري المرتبط للمرة الرابعة على التوالي.

وأقصى الأهلي فريق الزمالك من الدور ربع النهائي، بينما تغلب على الاتحاد السكندري في النهائي.

ومنذ نسخة 2016-2017 لم يفقد الأهلي لقب دوري المرتبط سوى مرة واحدة في موسم 2019-2020.

بينما وصل سموحة لنهائي دوري المرتبط للمرة الأولى في تاريخه.

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