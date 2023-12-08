Gaming - ديبالا لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإيطالي.. وكيفية الحصول على بطاقته بـ FC 24

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 19:27

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - روما

حصد الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب روما جائزة أفضل لاعب عن شهر نوفمبر في الدوري الإيطالي لموسم 2023-24.

وتعد تلك المرة الثانية التي يحصل فيها ديبالا على لاعب الشهر والأولى منذ موسم 2019-20 بقميص يوفنتوس.

وأصبح الأرجنتيني ثاني لاعب يحصد الجائزة مع فريقين مختلفين بعد هاكان تشالهان أوجلو الذي حصدها من قبل مع ميلان وإنتر.

أخبار متعلقة:
Gaming - أوسكار الألعاب.. تعرف على الفائزين في The Game Awards Gaming - لعبة Prince of Persia: The Lost Crown.. تعرف على قصة اللعبة Gaming – جزء جديد مجاني من لعبة God of War Ragnarök.. وموعد صدوره Gaming – السر الحزين خلف صورة اللاعب صاحب النظارات في EA FC 24.. وسبب ارتفاع سعر بطاقته

وتفوق ديبالا على كل من دومينيكو بيراردي وأليساندرو بونجورينو ونيكولاس جونزاليس ولاوتارو مارتينيز وجوشوا زكريزي.

وتألق ديبالا في شهر نوفمبر بتسجيل هدف وصناعة 2 في 3 مباريات.

ولأول مرة تاريخيا يفوز لاعب من روما بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإيطالي.

وبالنسبة للاعبي EA FC 24 فحصل ديبالا على بطاقة بتقييم 89 حيث يستطيع اللعب كمهاجم ومهاجم ثانٍ وصانع ألعاب.

ويمكنك الحصول على بطاقة الأرجنتيني من التحديات، ومن أجل الحصول عليه عليك إكمال تحديين يكلفان 87 ألف كوينز.

وإليكم طاقات وأبرز أرقامه في اللعبة.

FC 24 Paulo Dybala SBC POTM Serie A November Solutions | FifaUltimateTeam.it - UK

وفاز البرتغالي رافائيل لياو جناح ميلان جائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر الماضي، ثم تبعه لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر في الشهر الماضي.

يذكر أن كفاراستيخيليا ولياو الأكثر حصدا للجائزة برصيد 3 جوائز لكل لاعب.

ويعد نابولي أكثر فريق فاز لاعبيه بالجائزة برصيد 8 جوائز.

باولو ديبالا لاعب الشهر الدوري الإيطالي
نرشح لكم
فيفا يكشف موعد حفل جوائز "ذا بيست" مؤتمر أنشيلوتي: سأرحل ماشيا إلى السعودية بـ500 مليون.. وهذه حالة إصابة بيلينجهام مؤتمر جوارديولا: كنا نريد هزة في النتائج.. ومن الممكن ألا نصعد إلى دوري أبطال أوروبا مؤتمر أرتيتا: سأحتفل مرة أخرى.. ورايا مثير للإعجاب وبذلك سنوقف واتكينز مؤتمر كلوب عن التعاقد مع بديل ماتيب.. وحالة ألسيون وعدم متابعته لـ مانشستر يونايتد الأول بعد هاتريك أنجي.. تين هاج مدرب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي عودة من بعيد إلى القمة.. ماجواير لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي 5 مباريات بدون انتصارات.. وست هام يقلب الطاولة على توتنام ليكتب رقمين تاريخيين
أخر الأخبار
منافس الأهلي المحتمل – قبل مونديال الأندية.. عودة بنزيمة ورومارينو لمران اتحاد جدة 2 دقيقة | كأس العالم للأندية
محمد شريف: أهدي هدفي ضد أبها لمولودتي المنتظرة 24 دقيقة | المحترفون
فيفا يكشف موعد حفل جوائز "ذا بيست" 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدافع بلوزداد: النتيجة مرضية ولم نأتِ للدفاع.. لعبنا جيدا رغم الغيابات 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - سلسلة التعادلات مستمرة.. الأهلي يتقاسم النقاط مع شباب بلوزداد 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
مجموعة الأهلي - ميدياما يتعادل مع يانج أفريكانز.. الصدارة تبقى للأحمر 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري السعودي - النصر (2)-(0) الرياض.. جووول أوتافيو 58 دقيقة | سعودي في الجول
كرة سلة - الرابع على التوالي.. الأهلي بطل دوري المرتبط ومباراة الكبار تحصيل حاصل ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 قائمة الأهلي - كما انفرد في الجول.. السولية وموديست بمونديال الأندية وغياب محسن وعبد القادر