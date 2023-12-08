ديبالا لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإيطالي.. وكيفية الحصول على بطاقته بـ FC 24

حصد الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب روما جائزة أفضل لاعب عن شهر نوفمبر في الدوري الإيطالي لموسم 2023-24.

وتعد تلك المرة الثانية التي يحصل فيها ديبالا على لاعب الشهر والأولى منذ موسم 2019-20 بقميص يوفنتوس.

وأصبح الأرجنتيني ثاني لاعب يحصد الجائزة مع فريقين مختلفين بعد هاكان تشالهان أوجلو الذي حصدها من قبل مع ميلان وإنتر.

وتفوق ديبالا على كل من دومينيكو بيراردي وأليساندرو بونجورينو ونيكولاس جونزاليس ولاوتارو مارتينيز وجوشوا زكريزي.

وتألق ديبالا في شهر نوفمبر بتسجيل هدف وصناعة 2 في 3 مباريات.

ولأول مرة تاريخيا يفوز لاعب من روما بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإيطالي.

وبالنسبة للاعبي EA FC 24 فحصل ديبالا على بطاقة بتقييم 89 حيث يستطيع اللعب كمهاجم ومهاجم ثانٍ وصانع ألعاب.

ويمكنك الحصول على بطاقة الأرجنتيني من التحديات، ومن أجل الحصول عليه عليك إكمال تحديين يكلفان 87 ألف كوينز.

وإليكم طاقات وأبرز أرقامه في اللعبة.

وفاز البرتغالي رافائيل لياو جناح ميلان جائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر الماضي، ثم تبعه لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر في الشهر الماضي.

يذكر أن كفاراستيخيليا ولياو الأكثر حصدا للجائزة برصيد 3 جوائز لكل لاعب.

ويعد نابولي أكثر فريق فاز لاعبيه بالجائزة برصيد 8 جوائز.