شريف يسجل في عودة الخليج للانتصارات ضد أبها

تمكن الخليج للعودة مرة أخرى لطريق الفوز بعد الانتصار على خصمه أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وعاد الخليج إلى سكة الانتصارات بعد الخساراة لمباراتين على التوالي في الدوري السعودي.

وشارك محمد شريف لمدة 81 دقيقة قبل خروجه واستطاع أن يسجل هدفا يساعد فريقه للفوز في اللقاء.

وسجل أهداف الخليج فابيو مارتينز وإيفو رودريجيز بالإضافة إلى الدوري المصري محمد شريف.

بينما أحرز زكريا السوداني هدف أبها الوحيد.

الفوز رفع رصيد الخليج ليصل للنقطة الـ16 في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما قبع أبها في المركز الـ16 برصيد 13 نقطة.

افتتح الخليج النتيجة في الدقيقة 16 عن طريق مارتينز بعدما قطع شريف الكرة مستغلا خطأ مدافع أبها عندما قرر التمرير لحارس مرماه داخل منطقة الجزاء ومن ثم عادها شريف لزميله الذي صنع الهدف بعدما لعبها لمارتينز ويسجل الهدف الأول بعد تسديدة على حدود منطقة الجزاء.

وضاعف شريف النتيجة بعد تسلمه الكرة في الناحية اليُمنى من الملعب ويبقى في مواجهة مدافعين من أبها ليتمكن من المرور لداخل الملعب ويسدد كرة أرضية من حدود منطقة الجزاء مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 45.

هدددددف!⚽ محمد شريف يضيف ثاني أهداف الخليج 🔥⚽ الخليج 2 × 0 أبها ⁧#دوري_روشن_السعودي#الخليج_أبها | ⁦#SSC pic.twitter.com/1Y11vyGKgB — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2023

وأنهى رودريجيز أهداف الخليج في الدقيقة 59 إذ تسلم الكرة من عرضية هوائية داخل منطقة الجزاء ومن ثم سددها على يسار حارس المرمى مسجلا الهدف الثالث.

هدددددف!⚽ ثالث الأهداف للخليج من إيفو رودريغيز ⚽🔥 الخليج 3 × 0 أبها ⁧#دوري_روشن_السعودي#الخليج_أبها | ⁦#SSC pic.twitter.com/QzgtUOEH6C — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2023

وفي الدقيقة 64 حصل مارتينز على البطاقة الصفراء الثانية والطرد ليكمل الخليج المباراة بـ10 لاعبين.

حكم المباراة يشهر البطاقة الصفراء الثانية والحمراء للاعب الخليج فابيو مارتينز 🟥#دوري_روشن_السعودي#الخليج_أبها | ⁦#SSC pic.twitter.com/BN0tTLur3b — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2023

وقلص أبها الفارق في الدقيقة 80 بعدما سدد السوداني الكرة مباشرة في المرمى من داخل منطقة الجزاء.

هدددددف!⚽ أبها يقلص الفارق عن طريق زكريا سامي ⚽ الخليج 3 × 1 أبها ⁧#دوري_روشن_السعودي#الخليج_أبها | ⁦#SSC pic.twitter.com/nWrkkWRrxf — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2023

وخرج شريف في الدقيقة 81 ودخل عبد الله السالم بدلا منه.

وبالرغم من لعب الخليج بـ10 لاعبين إلا أنه تمكن من الفوز بثلاثية مقابل هدف.