شريف يسجل في عودة الخليج للانتصارات ضد أبها

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 19:17

كتب : FilGoal

محمد شريف

تمكن الخليج للعودة مرة أخرى لطريق الفوز بعد الانتصار على خصمه أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وعاد الخليج إلى سكة الانتصارات بعد الخساراة لمباراتين على التوالي في الدوري السعودي.

وشارك محمد شريف لمدة 81 دقيقة قبل خروجه واستطاع أن يسجل هدفا يساعد فريقه للفوز في اللقاء.

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وسجل أهداف الخليج فابيو مارتينز وإيفو رودريجيز بالإضافة إلى الدوري المصري محمد شريف.

بينما أحرز زكريا السوداني هدف أبها الوحيد.

الفوز رفع رصيد الخليج ليصل للنقطة الـ16 في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما قبع أبها في المركز الـ16 برصيد 13 نقطة.

افتتح الخليج النتيجة في الدقيقة 16 عن طريق مارتينز بعدما قطع شريف الكرة مستغلا خطأ مدافع أبها عندما قرر التمرير لحارس مرماه داخل منطقة الجزاء ومن ثم عادها شريف لزميله الذي صنع الهدف بعدما لعبها لمارتينز ويسجل الهدف الأول بعد تسديدة على حدود منطقة الجزاء.

وضاعف شريف النتيجة بعد تسلمه الكرة في الناحية اليُمنى من الملعب ويبقى في مواجهة مدافعين من أبها ليتمكن من المرور لداخل الملعب ويسدد كرة أرضية من حدود منطقة الجزاء مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وأنهى رودريجيز أهداف الخليج في الدقيقة 59 إذ تسلم الكرة من عرضية هوائية داخل منطقة الجزاء ومن ثم سددها على يسار حارس المرمى مسجلا الهدف الثالث.

وفي الدقيقة 64 حصل مارتينز على البطاقة الصفراء الثانية والطرد ليكمل الخليج المباراة بـ10 لاعبين.

وقلص أبها الفارق في الدقيقة 80 بعدما سدد السوداني الكرة مباشرة في المرمى من داخل منطقة الجزاء.

وخرج شريف في الدقيقة 81 ودخل عبد الله السالم بدلا منه.

وبالرغم من لعب الخليج بـ10 لاعبين إلا أنه تمكن من الفوز بثلاثية مقابل هدف.

الخليج محمد شريف زكريا السوداني الدوري السعودي أبها
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