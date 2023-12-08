الدرجة الثانية ب - مدرب بلدية المحلة يقود فريق ألو ايجيبت

قرر مجلس إدارة نادي ألو أيجيبت تعيين حمد صالح مديرا فنيا للفريق.

جاء ذلك خلفا لأحمد ابراهيم الذي رحل من قيادة الفريق عقب التعادل مع كهرباء الإسماعيلية سلبيا.

وتم تعيين وحيد صادق مؤقتا لمباراة مصر للتأمين التي انتهت بهزيمة الفريق بهدف دون رد.

ويستعد الفريق لمواجهة تيم إف سي يوم الخميس المقبل في الجولة الثامنة للمجموعة الرابعة بدوري القسم الثاني ب.

وكان حمد صالح يشغل منصب المدرب المساعد بالجهاز الفني لبلدية المحلة الذي يقوده أحمد عبد الرؤوف.