خبر في الجول - مع نهاية العقوبة.. موقف محمد هلال من العودة مع البنك الأهلي

يقترب محمد هلال لاعب البنك الأهلي من العودة إلى المشاركة مرة أخرى مع الفريق.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "اللاعب أصبح قريبا من المشاركة في المباريات".

على الجانب الآخر قال مصدر من النادي لـ FilGoal.com: "اللاعب سيشارك في المباريات المقبلة مع نهاية فترة الإيقاف".

ويلعب البنك الأهلي مباراته القادمة أمام الجونة يوم 14 ديسمبر الجاري، وسيكون للاعب محمد هلال الحق في المشاركة بعد نهاية إيقافه.

وكانت منظمة مكافحة المنشطات المصرية قد قررت إيقاف اللاعب 6 أشهر بسبب إيجابية عينته.

هلال لعب مع البنك الأهلي 28 مباراة في الموسم الماضي من الدوري، وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.

وإذا ظهر أمام الجونة، ستكون هذه هي مشاركته الأولى في الموسم الحالي.

ويحتل البنك الأهلي المركز الأخير في ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط.