خبر في الجول - مع نهاية العقوبة.. موقف محمد هلال من العودة مع البنك الأهلي

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 18:57

كتب : عمرو نبيل

هدف محمد هلال - الزمالك ضد البنك الأهلي

يقترب محمد هلال لاعب البنك الأهلي من العودة إلى المشاركة مرة أخرى مع الفريق.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "اللاعب أصبح قريبا من المشاركة في المباريات".

على الجانب الآخر قال مصدر من النادي لـ FilGoal.com: "اللاعب سيشارك في المباريات المقبلة مع نهاية فترة الإيقاف".

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ويلعب البنك الأهلي مباراته القادمة أمام الجونة يوم 14 ديسمبر الجاري، وسيكون للاعب محمد هلال الحق في المشاركة بعد نهاية إيقافه.

وكانت منظمة مكافحة المنشطات المصرية قد قررت إيقاف اللاعب 6 أشهر بسبب إيجابية عينته.

هلال لعب مع البنك الأهلي 28 مباراة في الموسم الماضي من الدوري، وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.

وإذا ظهر أمام الجونة، ستكون هذه هي مشاركته الأولى في الموسم الحالي.

ويحتل البنك الأهلي المركز الأخير في ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط.

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