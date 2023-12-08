الدرجة الثانية ب – أسمنت أسيوط يفقد الصدارة لصالح ديروط

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 18:24

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

أنتهت مباريات الجولة السابعة بدوري القسم الثاني ب في الـ6 مجموعات وهم الصعيد والقاهرة والقتال وبحري، لتشهد صراع الصدارة في المجموعة الأولى وخسارة كهرباء الإسماعيلية متصدر المجموعة الرابعة ومواصلة مركز شباب القزازين في الحفاظ على الصدارة وعودة المنصورة للانتصارات وريمونتادا سبورتنج على دلفي.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

المجموعة الأولى

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الأقصر 1-0 ملوي

أسمنت أسيوط 1-1 الألومنيوم

كيما أسوان 1-0 طهطا

قوص 0-2 ديروط

ويتصدر ديروط المجموعة برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أسمنت أسيوط وكيما أسوان.

المجموعة الثانية

بني مزار 0-5 الترسانة

تليفونات بني سويف 0-3 نجوم مصر

الواسطى 0-1 مركز شباب طامية

الفيوم 1-1 المنيا

ويتصدر الترسانة المجموعة برصيد 17 نقطة.

المجموعة الثالثة

مركز شباب العريش 0-1 المريخ البورسعيدي

جنوب سيناء 1-2 منتخب السويس

العبور 3-3 نجمة سيناء

النصر 1-1 المستقبل

ويتصدر منتخب السويس المجموعة برصيد 13 نقطة.

المجموعة الرابعة

إيسترن كومباني 1-1 اتحاد الشرطة

كهرباء الإسماعيلية 0-2 بورفؤاد

مصر للتأمين1-0 ألو ايجيبت

تيم إف سي2-0 بورتو السويس

ويتصدر كهرباء الإسماعيلية المجموعة برصيد 13 نقطة.

المجموعة الخامسة

تلا 1-2 مالية كفر الزيات

بني عبيد 0-2 مركز شباب القزازين

المنصورة 1-0 صيد المحلة

كفر الشيخ 0-1 بلقاس

بايونيرز 0 _ 0 إتحاد نبروه

ويتصدر مركز شباب القزازين برصيد 16 نقطة.

المجموعة السادسة

دلفي 2-3 سبورتنج

هلال مطروح 0-0 دمنهور

مركز شباب كوم حمادة 1-1 المجد السكندري

طلائع الأسطول 1-0 الأوليمبي

الحمام 2-1 الإسكندرية للبترول

ويتصدر المجموعة سبورتنج برصيد 14 نقطة.

ديروط أسمنت أسيوط كهرباء الإسماعيلية الدرجة الثانية ب
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