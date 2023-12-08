مؤتمر أنشيلوتي: سأرحل ماشيا إلى السعودية بـ500 مليون.. وهذه حالة إصابة بيلينجهام

مزح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بأنه سيرحل سيرا على قدميه إلى المملكة العربية السعودية إذا عُرض عليه 500 مليون يورو مثل لاعب الجولف جون رام.

ويلاقي ريال مدريد خصمه ريال بيتيس يوم السبت المقبل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدير الفني الإيطالي أثناء المؤتمر الصحفي قبل مباراة ريال بيتيس: "سأذهب إلى السعودية مقابل 500 مليون يورو، لا تحجز لي حتى رحلة طيران، سأمشي على قدمي، أنا أمزح، كل شخص يتخذ قراراته الخاصة، العالم يتغير، وسيتغير أكثر، رام لاعب جيد جدا، أنا لست خبيرا في لعبة الجولف، لكن يبدو أنه الأفضل بالنسبة لي".

وعن تلقيه عرضا من السعودية قال: "لا، لم يتصلوا بي، لدي أهداف وأفكار أخرى، لم أفكر مطلقا في المال لأنني نشأت في عائلة لم يكن المال فيها هو الشيء الأكثر أهمية، بالنسبة لي يجب أن أجد نفسي في بيئة جيدة، وهذا ما أعيشه هنا حاليا".

وعن ما يفضله بين تلقيه سؤالا عن مستقبله أو مستقبل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي قال: "انت خاطئ في كلا الجانبين، سأعطيك فرصة توجيه سؤال آخر لي، لن أتحدث عن أي منهما".

وعن إصابة جود بيلينجهام ضد نابولي قال أنشيلوتي: "يعمل بمفرده لأنه لا يزال يتعين عليه التعافي من إصابة الكاحل التي تعرض لها أمام نابولي، لقد تعافى بشكل جيد، الكتف شيء يجب عليه الاعتناء به لتقويته بنفسه، لم يكن لديه أي مشكلة في اللعب، وفي كل يوم يمر فهو يتحسن".

وعن إجراء بيلينجهام لعملية جراحية في الكتف قال أنشيلوتي: "ليس الآن، الكتف خاص جدا، إذا حدث ذلك مرة أخرى أو استمر في الحدوث، ربما يحتاج لإجراء عملية جراحية، لكننا سنرى".

وأبدى أنشيلوتي إعجابه بريال بيتيس إذ قال: "ستكون مباراة صعبة لأن بيتيس يؤدي بشكل جيد للغاية، خاصة على أرضهم، فالفريق قوي ومنظم بشكل جيد، علينا أن نحاول أن نبذل قصارى جهدنا وأن نحقق الفوز لمواصلة مستوانا الجيد الذي لدينا مؤخرا، ستكون المباراة صعبة، لكننا واثقون من أننا سنعمل بشكل جيد".

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ38 نقطة بالتساوي مع جيرونا، بينما يأتي ريال بيتيس في المركز السابع برصيد 25 نقطة.