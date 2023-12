Gaming - أوسكار الألعاب.. تعرف على الفائزين في The Game Awards

إليكم جميع الفائزين (باللون الأحمر) والمرشحين لجوائز The Game Awars

لعبة العام المرشحون Baldur's Gate 3

Alan Wake 2

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4

Super Mario Bros. Wonder اللعبة الفائزة Baldur's Gate 3

أفضل إخراج للعبة المرشحون: Alan Wake 2 [Winner]

Baldur's Gate 3

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Marvel's Spider-Man 2

Super Mario Bros. Wonder اللعبة الفائزة Alan Wake 2 [Winner]

أفضل اقتباس من لعبة المرشحون: Castlevania: Nocturne

Gran Turismo

The Last of Us [Winner]

The Super Mario Bros. Movie

Twisted Metal اللعبة الفائزة The Last of Us [Winner]

أفضل سرد قصصي المرشحون: Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Final Fantasy 16

Marvel's Spider-Man 2

أفضل اتجاه فني المرشحون: Alan Wake 2

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Lies of P

Super Mario Bros. Wonder اللعبة الفائزة: Alan Wake 2

أفضل موسيقى وألحان المرشحون: Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Final Fantasy 16

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom اللعبة الفائزة: Final Fantasy 16

أفضل تصميم صوتي المرشحون: Alan Wake 2

Dead Space

Hi-Fi Rush

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4 اللعبة الفائزة: Hi-Fi Rush

أفضل أداء تمثيلي المرشحون: Ben Starr (Clive Rosfield - Final Fantasy 16 )

Cameron Monaghan (Cal Kestis - Star Wars Jedi: Survivor )

Idris Elba (Solomon Reed - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty )

Melanie Liburd (Saga Anderson - Alan Wake 2 )

Neil Newbon -Astarion - Baldur's Gate 3

Yuri Lowenthal (Peter Parker - Marvel's Spider-Man 2 ) اللعبة الفائزة: Neil Newbon -Astarion -Baldur's Gate 3

ابتكار في الوصول المرشحون: Diablo 4

Forza Motorsport [Winner]

Hi-Fi Rush

Marvel's Spider-Man 2

Mortal Kombat 1

Street Fighter 6 اللعبة الفائزة: Forza Motorsport [Winner]

أفضل لعبة مستمرة المرشحون: Apex Legends

Cyberpunk 2077

Final Fantasy 14

Fortnite

Genshin Impact اللعبة الفائزة: Cyberpunk 2077

أفضل دعم لمجتمع لاعبين المرشحون: Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Final Fantasy 14

No Man's Sky اللعبة الفائزة: Baldur's Gate 3

أفضل لعبة مستقلة المرشحون: Cocoon

Dave the Diver

Dredge

Sea of Stars

Viewfinder اللعبة الفائزة: Sea of Stars

أفضل أول لعبة مستقلة المرشحون: Cocoon

Dredge

Pizza Tower

Venba

Viewfinder اللعبة الفائزة: Cocoon

أفضل لعبة هواتف المرشحون: Final Fantasy 7: Ever Crisis

Honkai: Star Rail

Hello Kitty Island Adventure

Monster Hunter Now

Terra Nil اللعبة الفائزة: Honkai: Star Rail

أفضل لعبة واقع افتراضي/واقع معزز المرشحون: Gran Turismo 7

Humanity

Horizon Call of the Mountain

Resident Evil Village

Synapse اللعبة الفائزة: Resident Evil Village

أفضل لعبة حركة (أكشن) المرشحون: Armored Core 6: Fires of Rubicon

Dead Island 2

Ghostrunner 2

Hi-Fi Rush

Remnant 2 اللعبة الفائزة: Armored Core 6: Fires of Rubicon

أفضل لعبة مغامرات/أكشن المرشحون: Alan Wake 2

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4

Star Wars Jedi: Survivor اللعبة الفائزة: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

أفضل لعبة RPG المرشحون: Baldur's Gate 3

Final Fantasy 16

Lies of P

Sea of Stars

Starfield اللعبة الفائزة: Baldur's Gate 3

أفضل لعبة قتالية المرشحون: God of Rock

Mortal Kombat 1

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Pocket Bravery

Street Fighter 6 اللعبة الفائزة: Street Fighter 6

أفضل لعبة عائلية المرشحون: Disney Illusion Island

Party Animals

Pikmin 4

Sonic Superstars

Super Mario Bros. Wonder [Winner] اللعبة الفائزة: Super Mario Bros. Wonder [Winner]

أفضل لعبة محاكاة/ استراتيجية المرشحون: Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Cities Skylines 2

Company of Heroes 3

Fire Emblem Engage

Pikmin 4 اللعبة الفائزة: Pikmin 4

أفضل لعبة سباقات/ رياضة المرشحزن: The Crew Motorfest

EA Sports FC 24

F1 23

Forza Motorsport

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged اللعبة الفائزة: Forza Motorsport

أفضل لعبة جماعية المرشحون: Baldur's Gate 3

Diablo 4

Party Animals

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder اللعبة الفائزة: Baldur's Gate 3

أكثر لعبة منتظرة المرشحون: Final Fantasy 7 Rebirth

Hades 2

Like A Dragon: Infinite Wealth

Star Wars Outlaws

Tekken 8 اللعبة الفائزة: Final Fantasy 7 Rebirth

أفضل صانع محتوى المرشحون: IronMouse

PeopleMakeGames

Quackity

Spreen

SypherPK اللعبة الفائزة: IronMouse

أفضل لعبة رياضات إلكترونية المرشحون: Counter-Strike 2

Dota 2

League of Legends

PUBG Mobile

Valorant اللعبة الفائزة: Valorant

أفضل لاعب رياضات إلكترونية المرشحون: Lee "Faker" Sang-hyeok - League of Legends

Mathieu "ZywOo" Herbaut ( Counter-Strike: Global Offensive )

Max "Demon1" Mazanov ( Valorant )

Paco "HyDra" Rusiewiez ( Call of Duty )

Park "Ruler" Jaehyuk ( League of Legends )

Phillip "ImperialHal" Dosen ( Apex Legends ) اللعبة الفائزة: Lee "Faker" Sang-hyeok -League of Legends

أفضل فريق رياضات إلكترونية المرشحون: Evil Geniuses ( League of Legends )

Fnatic ( Valorant )

Gaimin Gladiators ( Dota 2 )

JD Gaming ( League of Legends

Team Vitality ( Counter-Strike ) اللعبة الفائزة: JD Gaming (League of Legends

أفضل مدرب رياضات إلكترونية المرشحون: Christine "potter" Chi (Evil Geniuses - Valorant

Danny "zonic" Sorensen (Team Falcons - Counter-Strike )

Jordan "Gunba" Graham (Florida Mayhem - Overwatch )

Remy "XTQZZZ" Quoniam (Team Vitality - Counter-Strike )

Yoon "Homme" Sung-young (JD Gaming - League of Legends ) اللعبة الفائزة: Christine "potter" Chi (Evil Geniuses - Valorant

أفضل حدث رياضات إلكترونية المرشحون: 2023 League of Legends World Championship

Blast.tv Paris Major 2023

EVO 2023

The International Dota 2 Championships 2023

Valorant Champions 2023 اللعبة الفائزة: 2023 League of Legends World Championship