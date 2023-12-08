مؤتمر جوارديولا: كنا نريد هزة في النتائج.. ومن الممكن ألا نصعد إلى دوري أبطال أوروبا

اعترف بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي بأن الفريق كان يحتاج إلى هزة من خلال النتائج السيئة للعودة مرى أخرى.

وقال جوارديولا أثناء المؤتمر الصحفي قبل مباراة لوتون تاون: "تحدي جيد بأن يقول اللاعبين يا إلهي أستون فيلا كان أفضل بكثير منا، النادي أخبرنا أن من الممكن ألا نصعد إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، علينا أن نعمل بجد".

وأضاف "كنا في حاجة إلى هزة بعد السنوات القليلة الماضية لنخرج من موقفنا الحالي وإلا فلن يتغير أي شيء".

وتابع " نحن في ديسمبر، ولم نلعب نكمل حتى مباريات الدور الأول من الدوري، ولذلك هناك الكثير من المباريات لنلعبها، وفي كأس الاتحاد الإنجليزي لعبنا ضد هيدرسفيلد، هناك العديد من الأشياء المثيرة التي تنتظرنا والتي يتعين علينا أن نتقبلها".

وواصل "مع وضع ذلك في الاعتبار، قلت حسنا فلنعمل، النادي يحتاج إلى ذلك، نحن بحاجة إلى هزة، والنتائج السيئة يمكن أن تساعد في ذلك".

وشدد " أقول إن النتائج السيئة تظهر مدى صعوبة ما فعلناه وما نفعله، والنتائج السيئة تساعدنا".

وأكمل "حتى بالنسبة لوسائل الإعلام، يقولون 4 مباريات متتالية دون فوز يمكن أن تكون 5 أو 6 أو 7 مباريات، وحتى وسائل الإعلام تقول يمكن أن يخسروا الأمر غير مستحيل، كل الناس يقولون أكتوبر أو نوفمبر سيفوز مانشستر سيتي بالدوري، نحتاج فقط إلى اكتشاف الـ3 أشهر المقبلين، لكن انظر كيف يأتي الآخرون سنة بعد سنة".

واعترف "لقد وضعنا معيارا بأن الناس يريدون أن يصلوا إليه، أرى تعطش الخصوم للفوز علينا، لاستعادة ذلك عليك أن تتعرض للخسارة، هذه هي المشكلة على الرغم من أنه إذا خسرت فذلك أمر ضروري لأدراكك أن هذا ليس أسوأ ما لدينا، وقلت لنفسي في الملعب يا إلهي، المنافسون أفضل".

وأنهى حديثه قائلا عن لوتون: "لقد قاموا بعمل جيد حقا بالنسبة للطريقة التي لعبوا بها في الدوري، الأندية والفرق الكبرى مثل أرسنال وليفربول كافحت من أجل الفوز عليه، سيكون الأمر نفسه بالنسبة لنا ولكننا نستعد للمباراة، علينا أن نواصل العمل وسنحاول أن نعمل ما يجب علينا فعله".

ولم يحقق مانشستر سيتي الفوز في آخر 4 مباريات من الدوري الإنجليزي إذ تعادل 3 مباريات وخسر أخرى.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بينما يأتي لوتون في المركز الـ18 بـ9 نقاط.