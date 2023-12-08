مؤتمر جوارديولا: كنا نريد هزة في النتائج.. ومن الممكن ألا نصعد إلى دوري أبطال أوروبا

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 16:58

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

اعترف بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي بأن الفريق كان يحتاج إلى هزة من خلال النتائج السيئة للعودة مرى أخرى.

وقال جوارديولا أثناء المؤتمر الصحفي قبل مباراة لوتون تاون: "تحدي جيد بأن يقول اللاعبين يا إلهي أستون فيلا كان أفضل بكثير منا، النادي أخبرنا أن من الممكن ألا نصعد إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، علينا أن نعمل بجد".

وأضاف "كنا في حاجة إلى هزة بعد السنوات القليلة الماضية لنخرج من موقفنا الحالي وإلا فلن يتغير أي شيء".

أخبار متعلقة:
Gaming - مطور Prey و Dishonored يعلن عن لعبته الجديدة مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: جلسة بين مروان حمدي والمصري لتحديد موقفه من العروض مؤتمر أرتيتا: سأحتفل مرة أخرى.. ورايا مثير للإعجاب وبذلك سنوقف واتكينز بيراميدز يعلن عودة شريف إكرامي للقاهرة بسبب نزلة برد

وتابع " نحن في ديسمبر، ولم نلعب نكمل حتى مباريات الدور الأول من الدوري، ولذلك هناك الكثير من المباريات لنلعبها، وفي كأس الاتحاد الإنجليزي لعبنا ضد هيدرسفيلد، هناك العديد من الأشياء المثيرة التي تنتظرنا والتي يتعين علينا أن نتقبلها".

وواصل "مع وضع ذلك في الاعتبار، قلت حسنا فلنعمل، النادي يحتاج إلى ذلك، نحن بحاجة إلى هزة، والنتائج السيئة يمكن أن تساعد في ذلك".

وشدد " أقول إن النتائج السيئة تظهر مدى صعوبة ما فعلناه وما نفعله، والنتائج السيئة تساعدنا".

وأكمل "حتى بالنسبة لوسائل الإعلام، يقولون 4 مباريات متتالية دون فوز يمكن أن تكون 5 أو 6 أو 7 مباريات، وحتى وسائل الإعلام تقول يمكن أن يخسروا الأمر غير مستحيل، كل الناس يقولون أكتوبر أو نوفمبر سيفوز مانشستر سيتي بالدوري، نحتاج فقط إلى اكتشاف الـ3 أشهر المقبلين، لكن انظر كيف يأتي الآخرون سنة بعد سنة".

واعترف "لقد وضعنا معيارا بأن الناس يريدون أن يصلوا إليه، أرى تعطش الخصوم للفوز علينا، لاستعادة ذلك عليك أن تتعرض للخسارة، هذه هي المشكلة على الرغم من أنه إذا خسرت فذلك أمر ضروري لأدراكك أن هذا ليس أسوأ ما لدينا، وقلت لنفسي في الملعب يا إلهي، المنافسون أفضل".

وأنهى حديثه قائلا عن لوتون: "لقد قاموا بعمل جيد حقا بالنسبة للطريقة التي لعبوا بها في الدوري، الأندية والفرق الكبرى مثل أرسنال وليفربول كافحت من أجل الفوز عليه، سيكون الأمر نفسه بالنسبة لنا ولكننا نستعد للمباراة، علينا أن نواصل العمل وسنحاول أن نعمل ما يجب علينا فعله".

ولم يحقق مانشستر سيتي الفوز في آخر 4 مباريات من الدوري الإنجليزي إذ تعادل 3 مباريات وخسر أخرى.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بينما يأتي لوتون في المركز الـ18 بـ9 نقاط.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بيب جوارديولا لوتون تاون
نرشح لكم
مؤتمر أرتيتا: سأحتفل مرة أخرى.. ورايا مثير للإعجاب وبذلك سنوقف واتكينز مؤتمر كلوب عن التعاقد مع بديل ماتيب.. وحالة ألسيون وعدم متابعته لـ مانشستر يونايتد الأول بعد هاتريك أنجي.. تين هاج مدرب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي عودة من بعيد إلى القمة.. ماجواير لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي 5 مباريات بدون انتصارات.. وست هام يقلب الطاولة على توتنام ليكتب رقمين تاريخيين خصم نقاط؟ لا مشكلة.. إيفرتون يسقط نيوكاسل بثلاثية Gaming – السر الحزين خلف صورة اللاعب صاحب النظارات في EA FC 24.. وسبب ارتفاع سعر بطاقته إندبندنت: 3 لاعبين من مانشستر يونايتد معروضين للبيع في يناير
أخر الأخبار
مؤتمر أنشيلوتي: سأرحل ماشيا إلى السعودية بـ500 مليون.. وهذه حالة إصابة بيلينجهام 29 ثاتيه | الدوري الإسباني
مباشر مجموعة الأهلي - ميدياما (0)-(0) يانج أفريكانز 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (0) (0) شباب بلوزداد.. بداية اللقاء 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
Gaming - أوسكار الألعاب.. تعرف على الفائزين في The Game Awards 57 دقيقة | Gamers
تشكيل بلوزداد - عودة مبولحي بطل الجزائر في 2014 أمام الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل الأهلي - إمام على مقاعد البدلاء وعودة موديست.. كهربا يقود الهجوم أمام شباب بلوزداد ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر جوارديولا: كنا نريد هزة في النتائج.. ومن الممكن ألا نصعد إلى دوري أبطال أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري السعودي – الخليج (2-0) أبها.. نهاية الشوط الأول ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 قائمة الأهلي - كما انفرد في الجول.. السولية وموديست بمونديال الأندية وغياب محسن وعبد القادر