مباشر الدوري السعودي – الخليج (3-0) أبها.. طرد فابيو مارتينز
الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 16:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الخليج وأبها التي تقام في الجولة 16 من الدوري السعودي.
ويتواجد محمد شريف في التشكيل الأساسي لفريقه الخلج.
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ق 64: حصول فابيو مارتينز على البطاقة الصفراء الثانية والطرد.
ق 59: جووول ثالث عن طريق إيفو رودريجيز للخليج.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 45: جوووول ثاني عن طريق الدولي المصري محمد شريف.
ق 16: جووول الأول للخليج عن طريق فابيو مارتينيز.
بداية المباراة
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