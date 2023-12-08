انتهت الدوري السعودي – الخليج (3-1) أبها

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 16:54

كتب : FilGoal

محمد شريف - الخليج

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الخليج وأبها التي تقام في الجولة 16 من الدوري السعودي.

ويتواجد محمد شريف في التشكيل الأساسي لفريقه الخلج.

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انتهت

ق 81: خروج محمد شريف ودخول عبد الله السالم بدلا منه.

ق 80: جووول تقليص الفارق لأبها عن طريق زكريا السوداني.

ق 64: حصول فابيو مارتينز على البطاقة الصفراء الثانية والطرد.

ق 59: جووول ثالث عن طريق إيفو رودريجيز للخليج.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45: جوووول ثاني عن طريق الدولي المصري محمد شريف.

ق 16: جووول الأول للخليج عن طريق فابيو مارتينيز.

بداية المباراة

محمد شريف الخليج أبها الدوري السعودي
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