مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: جلسة بين مروان حمدي والمصري لتحديد موقفه من العروض

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 16:30

كتب : عمرو نبيل

مروان حمدي أثناء خروجه خلال مباراة المصري

يعقد مسؤولو المصري جلسة مرتقبة مع مهاجم الفريق مروان حمدي ووكيله لدراسة العروض المقدمة لضمه في الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

مروان حمدي

النادي : المصري

المصري

وتحدث مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com قائلا: "ستعقد جلسة خلال أيام لتحديد مصير مروان".

وواصل "هناك عدة أندية أبدت رغبتها في ضم اللاعب ومنها سموحة والبنك الأهلي وفاركو".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - سموحة يستفسر عن ضم مروان حمدي.. واسم محتمل في الصفقة مؤتمر علي ماهر: مروان حمدي مستبعد.. ولست راضيا عن وضع الفريق والمستوى في الجول يكشف موقف المصري من مروان حمدي بعد تجميده.. وسعره بحالة البيع المصري: مروان حمدي تقبل القرارات.. ولا نسمح بالتجاوز في حق جمهورنا العظيم المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز"

وكان المصري أعلن غرم مروان حمدي مليون جنيه بعد إشارته غير اللائقة لجماهير النادي في مواجهة بيراميدز.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن مجلس إدارة المصري لم يكن اتخذ قراره النهائي بخصوص مروان حمدي آنذاك ولكن الاتجاه إلى بيعه، وهذا هو الأقرب للحدوث.

وحدد المصري 40 مليون جنيه من أجل بيع مروان حمدي الذي ضمه مقابل 23 مليون جنيه من الزمالك.

صاحب الـ26 عاما شارك رفقة المصري في 36 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 8 أهداف وصنع هدفا واحدا، منهم هدف واحد سجله هذا الموسم حتى الآن في 5 مباريات شارك بها.

ويملك مروان حمدي 12 مباراة دولية رفقة منتخب مصر، سجل فيهم هدفا واحدا.

مروان حمدي المصري
نرشح لكم
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: لا نية لبيع عبد الرحمن مجدي في يناير فيتورا بيريرا: القمة لن تدار بحكام أجانب.. وحقيقة تدخلي لحل أزمة الزمالك وسبورتنج لشبونة خبر في الجول - عودة إيشو لتدريبات الزمالك.. وموقفه النهائي من البقاء أو الرحيل الزمالك يوقع عقدا رسميا مع معتمد جمال لتدريب الفريق مؤقتا مصدر من بيراميدز لـ في الجول: اعتراض الأهلي على اللجوء للقضاء المدني؟ فعل ذلك من قبل طلب من الأهلي لـ اتحاد الكرة بسبب قضية الشيبي والشحات استعدادا للزمالك.. المصري ينتصر على المرج وديا 9-0 خبر في الجول - الإسماعيلي يتحرك لحل أزمة إيقاف القيد
أخر الأخبار
تشكيل الأهلي - إمام على مقاعد البدلاء.. كهربا يقود الهجوم أمام شباب بلوزداد 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر جوارديولا: كنا نريد هزة في النتائج.. ومن الممكن ألا نصعد إلى دوري أبطال أوروبا 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري السعودي – الخليج ضد أبها.. بداية المباراة 10 دقيقة | سعودي في الجول
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: جلسة بين مروان حمدي والمصري لتحديد موقفه من العروض 34 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أرتيتا: سأحتفل مرة أخرى.. ورايا مثير للإعجاب وبذلك سنوقف واتكينز ساعة | الكرة الأوروبية
بيراميدز يعلن عودة شريف إكرامي للقاهرة بسبب نزلة برد ساعة | الكرة الإفريقية
Gaming - مطور Prey و Dishonored يعلن عن لعبته الجديدة ساعة | Gamers
Gaming - لعبة Prince of Persia: The Lost Crown.. تعرف على قصة اللعبة 2 ساعة | Gamers
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 قائمة الأهلي - كما انفرد في الجول.. السولية وموديست بمونديال الأندية وغياب محسن وعبد القادر