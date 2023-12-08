مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: جلسة بين مروان حمدي والمصري لتحديد موقفه من العروض

يعقد مسؤولو المصري جلسة مرتقبة مع مهاجم الفريق مروان حمدي ووكيله لدراسة العروض المقدمة لضمه في الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

مروان حمدي النادي : المصري المصري

وتحدث مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com قائلا: "ستعقد جلسة خلال أيام لتحديد مصير مروان".

وواصل "هناك عدة أندية أبدت رغبتها في ضم اللاعب ومنها سموحة والبنك الأهلي وفاركو".

وكان المصري أعلن غرم مروان حمدي مليون جنيه بعد إشارته غير اللائقة لجماهير النادي في مواجهة بيراميدز.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن مجلس إدارة المصري لم يكن اتخذ قراره النهائي بخصوص مروان حمدي آنذاك ولكن الاتجاه إلى بيعه، وهذا هو الأقرب للحدوث.

وحدد المصري 40 مليون جنيه من أجل بيع مروان حمدي الذي ضمه مقابل 23 مليون جنيه من الزمالك.

صاحب الـ26 عاما شارك رفقة المصري في 36 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 8 أهداف وصنع هدفا واحدا، منهم هدف واحد سجله هذا الموسم حتى الآن في 5 مباريات شارك بها.

ويملك مروان حمدي 12 مباراة دولية رفقة منتخب مصر، سجل فيهم هدفا واحدا.