مؤتمر أرتيتا: سأحتفل مرة أخرى.. ورايا مثير للإعجاب وبذلك سنوقف واتكينز

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 16:03

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر يونايتد - ميكيل أرتيتا

شدد ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال أنه سيحتفل مرة أخرى أمام منافسيه بعدما فعل الأمر نفسه ضد لوتون تاون في المباراة الماضية.

وقال أرتيتا أثناء المؤتمر الصحفي لمواجهة أستون فيلا: "سأحتفل مرة أخرى، لكن أعتقد أن لدينا حدود أو ربما نحتاج إلى حبل قوي جدا لإبقائنا بالقرب من مقاعد البدلاء، عندما أقول نحن فأعني جميعنا كجهاز فني، لا أعرف كيف أوقف الاحتفال، لقد كانت لحظة عاطفية حقا ضد لوتون وفقدت الإحساس، كان الأمر مؤسفا لأنني لا أستطيع أن أكون بجوار فريقي ضد أستون فيلا إذا نظرت بدقة إلى القواعد فنحن لا يمكننا فعل ذلك، وكلمة -نحن- مهمة جدا في هذا السياق".

وسيلاقي أرسنال خصمه أستون فيلا يوم السبت المقبل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، إذ يحتل فيلا المركز الثالث برصيد 32 نقطة، بينما يتصدر أرسنال الترتيب ولديه 36 نقطة.

أخبار متعلقة:
بيراميدز يعلن عودة شريف إكرامي للقاهرة بسبب نزلة برد Gaming - لعبة Prince of Persia: The Lost Crown.. تعرف على قصة اللعبة Gaming - مطور Prey و Dishonored يعلن عن لعبته الجديدة مؤتمر كلوب عن التعاقد مع بديل ماتيب.. وحالة ألسيون وعدم متابعته لـ مانشستر يونايتد

واحتفل المدير الفني الإسباني بهدف الفوز ضد لوتون في الوقت القاتل وحصل على بطاقة صفراء وهي الثاثة له خلال بطولة الدوري هذا الموسم ولذلك تم إيقافه لمباراة أستون فيلا.

وعن كيفية إيقاف أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا قال أرتيتا: "لا تعطيه الكرة".

وعلق أترتيا على مستوى حارسه ديفيد رايا "إذا نظرت إلى مستواه وما حققه منذ أن أتى فهذا أمر مثير للإعجاب، لدي 3 حراس مرمى رائعين وأنا سعيد حقا بهم، لدي أجنحة رائعة، بعضهم على مقاعد البدلاء، ولكن لا توجد أي شكوك تتعلق بهم".

وعن تحقيق الفوز في الأوقات المتأخرة قال أرتيتا: "يجب أن يكون لدى الفريق الرغبة في الفوز في كل مباراة، لدينا ذلك وأظهرناه مرارا وتكرارا".

وأعجب أرتيتا بأستون فيلا قائلا: "يجب أن يأخذ كل الرصيد والمدح وكذلك الأمر لأوناي إيمري على الطريقة التي قلبوا بها الأمور، أنها واحدة من الملاعب المفضلة لي، وستكون فرصة كبيرة بالنسبة لنا".

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يأتي أستون فيلا في المركز الثالث بـ32 نقطة.

أرسنال أستون فيلا الدوري الإنجليزي ميكيل أرتيتا واتكينز
نرشح لكم
مؤتمر كلوب عن التعاقد مع بديل ماتيب.. وحالة ألسيون وعدم متابعته لـ مانشستر يونايتد الأول بعد هاتريك أنجي.. تين هاج مدرب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي عودة من بعيد إلى القمة.. ماجواير لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي 5 مباريات بدون انتصارات.. وست هام يقلب الطاولة على توتنام ليكتب رقمين تاريخيين خصم نقاط؟ لا مشكلة.. إيفرتون يسقط نيوكاسل بثلاثية Gaming – السر الحزين خلف صورة اللاعب صاحب النظارات في EA FC 24.. وسبب ارتفاع سعر بطاقته إندبندنت: 3 لاعبين من مانشستر يونايتد معروضين للبيع في يناير سكاي: المدعي العام الإيطالي يطالب بإيقاف بوجبا 4 سنوات
أخر الأخبار
مؤتمر أرتيتا: سأحتفل مرة أخرى.. ورايا مثير للإعجاب وبذلك سنوقف واتكينز 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيراميدز يعلن عودة شريف إكرامي للقاهرة بسبب نزلة برد 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
Gaming - مطور Prey و Dishonored يعلن عن لعبته الجديدة ساعة | Gamers
Gaming - لعبة Prince of Persia: The Lost Crown.. تعرف على قصة اللعبة ساعة | Gamers
مؤتمر كلوب عن التعاقد مع بديل ماتيب.. وحالة ألسيون وعدم متابعته لـ مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: لا نية لبيع عبد الرحمن مجدي في يناير ساعة | الدوري المصري
طارق حامد يعلن اعتزاله اللعب الدولي ساعة | الكرة المصرية
الأول بعد هاتريك أنجي.. تين هاج مدرب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 قائمة الأهلي - كما انفرد في الجول.. السولية وموديست بمونديال الأندية وغياب محسن وعبد القادر