مؤتمر أرتيتا: سأحتفل مرة أخرى.. ورايا مثير للإعجاب وبذلك سنوقف واتكينز

شدد ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال أنه سيحتفل مرة أخرى أمام منافسيه بعدما فعل الأمر نفسه ضد لوتون تاون في المباراة الماضية.

وقال أرتيتا أثناء المؤتمر الصحفي لمواجهة أستون فيلا: "سأحتفل مرة أخرى، لكن أعتقد أن لدينا حدود أو ربما نحتاج إلى حبل قوي جدا لإبقائنا بالقرب من مقاعد البدلاء، عندما أقول نحن فأعني جميعنا كجهاز فني، لا أعرف كيف أوقف الاحتفال، لقد كانت لحظة عاطفية حقا ضد لوتون وفقدت الإحساس، كان الأمر مؤسفا لأنني لا أستطيع أن أكون بجوار فريقي ضد أستون فيلا إذا نظرت بدقة إلى القواعد فنحن لا يمكننا فعل ذلك، وكلمة -نحن- مهمة جدا في هذا السياق".

وسيلاقي أرسنال خصمه أستون فيلا يوم السبت المقبل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، إذ يحتل فيلا المركز الثالث برصيد 32 نقطة، بينما يتصدر أرسنال الترتيب ولديه 36 نقطة.

واحتفل المدير الفني الإسباني بهدف الفوز ضد لوتون في الوقت القاتل وحصل على بطاقة صفراء وهي الثاثة له خلال بطولة الدوري هذا الموسم ولذلك تم إيقافه لمباراة أستون فيلا.

وعن كيفية إيقاف أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا قال أرتيتا: "لا تعطيه الكرة".

وعلق أترتيا على مستوى حارسه ديفيد رايا "إذا نظرت إلى مستواه وما حققه منذ أن أتى فهذا أمر مثير للإعجاب، لدي 3 حراس مرمى رائعين وأنا سعيد حقا بهم، لدي أجنحة رائعة، بعضهم على مقاعد البدلاء، ولكن لا توجد أي شكوك تتعلق بهم".

وعن تحقيق الفوز في الأوقات المتأخرة قال أرتيتا: "يجب أن يكون لدى الفريق الرغبة في الفوز في كل مباراة، لدينا ذلك وأظهرناه مرارا وتكرارا".

وأعجب أرتيتا بأستون فيلا قائلا: "يجب أن يأخذ كل الرصيد والمدح وكذلك الأمر لأوناي إيمري على الطريقة التي قلبوا بها الأمور، أنها واحدة من الملاعب المفضلة لي، وستكون فرصة كبيرة بالنسبة لنا".

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يأتي أستون فيلا في المركز الثالث بـ32 نقطة.