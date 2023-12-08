Gaming - مطور Prey و Dishonored يعلن عن لعبته الجديدة

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 15:21

كتب : FilGoal

لعبة Marvel's Blade

أعلن استوديو Arkane Lyon ، مطور ألعاب Prey و Deathloop عن لعبته الجديدة.

وهذه المرة هي لعبة بطل خارق بالاشتراك مع مارفل تحت اسم Marvel's Blade، حيث عرض لها فيديو تشويقي مبدأي في حفل The Game Awards ولاحظنا تشابه اللعبة في الاتجاه الفني مع العاب الاستوديو السابقة خاصة Deathloop.

لم يتم الإعلان عن تفاصيل الإطلاق، ولكن بما إن اللعبة من استوديو Arkane، المملوك لـ Bethesda والتي أصبحت هي بدورها مملوكة لإكس بوكس، فإنه من المتوقع أن تكون اللعبة حصرية لمنصات Xbox و PC دون منصة PS5، ولكن لم يتم التصريح عن هذا الشيء بعد.

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ألعاب الاستوديو السابقة حصلت على ثناء نقدي كبير وتقييمات بمتوسط 79/100 من نصيب Prey و 88/100 لـDeathloop والاستوديو أيضًا معروف بنوعية ألعاب Immersive Sim وهي نوعية ألعاب تركز على حرية أداء المهمات باستخدام مجموعة مرنة من الأدوات والأساليب، وتصميم بيئات يساعد على ذلك.

gaming Marvel's Blade
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