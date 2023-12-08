Gaming - لعبة Prince of Persia: The Lost Crown.. تعرف على قصتها

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 15:02

كتب : FilGoal

لعبة Prince of Persia: The Lost Crown

أعلنت شركة "يوبي سوفت" أننا سنكون على موعد مع استعراض جديد للعبة Prince of Persia: The Lost Crown يركز هذه المرة على القصة الخاصة باللعبة التي ستصدر رسميًا على منصات PS4 و ْPS5 و Xbox One و Xbox Series X/S و Windows و Nintendo Switch.

بالرغم من اشتراك اسمها مع أسم سلسلة Prince of Persia القديمة على PS2 و PS3، إلا أن اللعبة لا تكمل أحداثهما، ولا تقدم أسلوب لعب مشابه لهما حتى.

إذ أنه تقدم أسلوب لعب ثنائي الأبعاد، وعالم بتصميم ميترويد فينيا الذي يتسم باتصال البيئات ببعضها، وفتحها عن طريق أدوات تكتسبها تدريجيًا خلال عمر اللعبة، بالإضافة إلى تقديم رسومًا كرتونية مقارنة بالرسوم الواقعية التي قدمتها الألعاب القديمة.

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تمنى اللاعبون لسنوات طويلة عودة السلسلة، وها هي تعود ولكن بلعبة مختلفة تبتعد بها عن التشابه مع سلسلة Assassin's Creed حيث بدأت الأخيرة كتوسعة قصصية للعبة Prince Of Persia، وتحولت إلى لعبة مستقلة.

ولكن منذ ذلك الوقت يبدو أن صناع القرار في "يوبي سوفت" يرون تعارضًا بين تواجد اللعبتين على الساحة في آن واحد.

gaming Prince of Persia: The Lost Crown
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