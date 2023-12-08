مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: لا نية لبيع عبد الرحمن مجدي في يناير

لا يفكر الإسماعيلي في رحيل لاعبه عبد الرحمن مجدي في الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

وقال مصدر من الإسماعيلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الجمعة: "نحن نتمسك بكافة اللاعبين المميزين ومن بينهم عبد الرحمن مجدي".

وأردف "لا توجد أي نية في رحيل اللاعب في شهر يناير المقبل".

وارتبط اسم عبد الرحمن مجدي بالانتقال إلى الزمالك.

وعن ذلك قال اللاعب سابقا: "مفاوضات الزمالك؟ أغلقت الباب في الوقت الحالي وكامل تركيزي مع الفريق خاصة أن النتائج ليست جيدة".

وأتم "نلعب في ظروف صعبة للغاية خاصة مع إيقاف القيد ووجود عدد كبير من اللاعبين صغار السن الذين يملكون إمكانيات ومستقبل كبير، لكنهم يحتاجون بعض الوقت والخبرات".

وخلال الموسم الجاري خاض عبد الرحمن مجدي سبع مباريات مع الدراويش سجل خلالهم هدفا وصنع مثله.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ14 بسبع نقاط.