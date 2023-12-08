كرة يد – ديفيد ديفيز: مستعدون للقاء الزمالك.. الكل في حالة مميزة

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 13:39

كتب : حسام نور الدين

ديفيد ديفيز - المدير الفني الأهلي كرة يد

أبدى ديفيد ديفيز المدير الفني للأهلي لكرة اليد استعداد فريقه لملاقاة الزمالك في كأس السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي بمنافسه الزمالك غدا السبت في الإمارات في كأس السوبر.

وقال ديفيز اليوم: "مستعدون للمباراة بشكل جيد وكل اللاعبين في حالة فنية مميزة".

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وواصل حديثه "مواجهات الأهلي والزمالك دائمًا ما تكون صعبة ومليئة بالإثارة لأنها تمثل كلاسيكو كرة اليد المصرية وتذكرني بالكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة".

فيما تحدث محمد إبراهيم المدرب العام للأهلي عن هزيمة الأهلي في كأس مصر وهل يؤثر ذلك على الفريق في كأس السوبر قائلا: " الفريق لم يكن يومها في أفضل حالاته وأن كل شيء وارد في الرياضة".

وأتم "لذلك يعمل الجهاز الفني واللاعبين بشكل قوي على طي هذه الصفحة تمامًا للظهور بشكل مميز للغاية خلال مباراة كأس السوبر، من أجل تحقيق اللقب وإسعاد جماهير النادي الأهلي".

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