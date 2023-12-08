Gaming – جزء جديد مجاني من لعبة God of War Ragnarök.. وموعد صدوره

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 11:55

كتب : رامي جمال

لعبة God of War Ragnarök: Valhalla

أعلنت شركة "سانتا مونيكا ستوديو" المطورة للألعاب عن طرح جزء جديد من لعبتها الشهيرة God of War Ragnarök مجانا للاعبين بداية من الشهر الجاري.

وجاء الجزء الجديد تحت اسم God of War Ragnarök: Valhalla وهو عبارة عن مهمات جديدة يمكن تحميلها من المتجر الخاص ببلايستيشن.

وسيكون ذلك الجزء متوفرا للتحميل بداية من 12 من شهر ديسمبر الجاري.

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وأوضحت الشركة أن ذلك الجزء هو هدية منهم للاعبين بعد عام من طرح اللعبة والتي بيع منها أكثر من 15 مليون نسخة.

وأشارت الشركة إلى أن ذلك الجزء يمكن لعبه في أي وقت وبدون الحاجة لإكمال مهمات في اللعبة الأساسية.

أما لو كنت لا تريد حرق نهاية الجزء الأصلي للعبة فعليك إكماله أولا قبل الانتقال للجزء المجاني الجديد.

gaming God of War Ragnarök: Valhalla
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