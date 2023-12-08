كرة سلة – أحمد مرعي يكشف سبب رحيله عن الزمالك: كنت أضغط على اللاعبين.. ولكن

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 11:04

كتب : FilGoal

أحمد مرعي مدرب سلة الزمالك

كشف أحمد مرعي المدير الفني السابق لكرة السلة بالزمالك سبب إقالته من منصبه.

وتحدث أحمد مرعي لقناة "إم بي سي مصر" اليوم الجمعة قائلا: "تسلمت مجموعة من اللاعبين وهذا كان الفريق المتاح وحاولت الارتفاع بمستواهم وضم لاعبين من خارج النادي لتطوير شكل الفريق بغض النظر عن رضاك عن مستوى اللاعبين من عدمه ويجب التعامل مع الظروف".

وأردف "كنت أضغط على اللاعبين وأعترف بهذا كنت أضغط بشكل شديد، لكن في النهاية الفوارق الفنية والخبرات تصنع الفارق".

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وشدد "من المؤكد أن اللاعبين اشتكوا من الضغط التدريبي لكن في النهاية يجب أن يقتنع اللاعب أن ما أفعله من أجل مصلحة الفريق".

وأكد أنا لي طريقة معينة ولن أغيرها بسبب شكوى لاعب أو لا يتحملها".

وعن هل استقال من منصبه أجاب "أنا لم أستقل من منصبي بل تعرضت للإقالة".

وكشف مدرب الزمالك السابق "كان هناك اجتماع مع هشام نصر نائب رئيس مجلس الإدارة وأوضحت وجهة نظري وأنني لن أتغير، لا أعرف ما هي الحكاية خلف شكوى اللاعبين، هل سوف نستمع للاعبين أم المسؤول عن الفريق؟".

وواصل "من المفترض أن يقدر مجلس الإدارة العمل الذي أقوم به إن لم يكن هذا متواجدا أو كانت طريقتي ليست مناسبة سوف أرحل الآن بشكل مباشر ولا توجد مشكلة مع النادي".

وأردف "بعد نهاية مباراة الأولمبي وأثناء عودتي في الطريق تحدث معي هشام نصر هاتفيا وأبلغني بالقرار".

وأتم أحمد مرعي تصريحاته قائلا: "وفي النهاية طلبت الحصول على مستحقاتي المتأخرة وأن يتم وضع الأمر في الاعتبار فقط وقلت له عاملوني مثل خوان كارلوس أوسوريو".

وكان الزمالك أقال أوسوريو من منصبه كمدير فني لفريق الكرة وطلب الأخير الحصول على كامل مستحقاته بعد رحيله.

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