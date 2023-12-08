قرعة كوبا أمريكا 2024 - الأرجنتين أمام مواجهة ثأرية وخصمها الأخير يتحدد لاحقا

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 02:51

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي أثناء رفع لقب كوبا أمريكا 2021

أسفرت قرعة كوبا أمريكا 2024 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية عن مجموعتين قويتين للغريمين الأرجنتين والبرازيل.

وتقام البطولة بمشاركة 16 فريقا، بواقع فرق أمريكا الجنوبية الـ 10، و6 فرق من أمريكا الشمالية، تم تحدبد 4 منهم بالفعل بناء على التأهل لنصف نهائي دوري أمم الكونكاكاف.

آخر مقعدين سيتم حسمهما في 23 مارس 2024، حين تلعب كندا ضد ترينداد وتوباجو، وكوستاريكا ضد الهندوراس.

ويحمل منتخب الأرجنتين لقب البطولة بعد تتويجه في 2021 على حساب البرازيل البلد المضيف، وهو المنتخب الأكثر تتويجا أيضا برصيد 15 لقبا، بالتساوي مع أوروجواي.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأرجنتين مع تشيلي التي كلفتها اللقب في النهائي مرتين على التوالي في 2015 و2016، رفقة بيرو والفائز من كندا وترينداد.

بينما تصطدم البرازيل مع كولومبيا في المجموعة الرابعة.

وتم سحب ورقة بوليفيا في المجموعة الثانية في البداية، ولكن ذلك كان سيعني أن المجموعة الثالثة ستضم 3 فرق من أمريكا الشمالية، وبما أن لائحة البطولة تمنع ذلك تم نقلها إلى المجموعة الثالثة.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي

المجموعة الأولى: الأرجنتين - بيرو - تشيلي - (الفائز من كندا × ترينداد وتوباجو)

المجموعة الثانية: المكسيك - الإكوادور - فنزويلا - (الفائز من كوستاريكا × الهندوراس)

المجموعة الثالثة: الولايات المتحدة الأمريكية - أوروجواي - بنما - بوليفيا

المجموعة الرابعة: البرازيل - كولومبيا - باراجواي - جامايكا

وشهدت القرعة تواجد رونالدينيو أسطورة البرازيل لإجراء عملية سحب الفرق.

وتقدم ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين حامل اللقب لتسليم الكأس على المنصة حيث قال: "آمل أن نفوز باللقب مرة أخرى، كوبا أمريكا كانت بداية حقبة جميلة، لذلك يمكنكم القول إن كل شيء بدأ هنا".

وتم تقديم تميمة البطولة "كابيتان" على هامش الحفل، وهو صقر بألوان علم الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تم الإعلان عن الكرة الرسمية للبطولة "كومبري" Cumbre والتي تعني بالعربية "قمة".

وتقام البطولة في الفترة بين 20 يونيو و14 يوليو.

وتقام مباراة الافتتاح بين الأرجنتين حامل اللقب، والفائز في الملحق بين ترينداد وكندا، يوم 20 يونيو على ملعب مرسيدس بنز أرينا.

وينتهي دور المجموعات في 2 يوليو، على أن يُلعب دور الثمانية بين 4 و6 يوليو.

ويقام نصف النهائي في يومي 9 و10 من الشهر ذاته، ثم تُلعب مباراة الثالث والرابع يوم 13، ويُقام النهائي يوم 14 يوليو.

متصدر المجموعة الأولى سيلعب مع وصيف الثانية، ومتصدر الثانية يواجه وصيف الأولى، ليلتقي الفائزان في نصف النهائي.

الأمر ذاته ينطبق على المجموعتين الثالثة والرابعة، ما يعني أن البرازيل لن تلتقي بالأرجنتين إلا في المباراة النهائية، أو في تحديد المركز الثالث إذا خسر كلاهما نصف النهائي.

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