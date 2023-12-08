خبر في الجول - عودة إيشو لتدريبات الزمالك.. وموقفه النهائي من البقاء أو الرحيل
الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 00:26
كتب : إبراهيم رمضان
عاد أحمد عبد الرحيم "إيشو" لاعب الزمالك إلى تدريبات فريق مواليد 2003 بعد فترة غياب.
أحمد عبد الرحيم
النادي : الزمالك
وعلم FilGoal.com أن اللاعب لديه عرض خارجي ويرغب في خوض تجربة الاحتراف.
وكان إيشو قد وقع عقدا مدته 3 سنوات، تنتهي في الصيف المقبل.
ويحق للاعب التوقيع لأي فريق مجانا في يناير المقبل.
إلا أن FilGoal.com علم أن إيشو يريد الخروج عن طريق الزمالك ليحقق النادي استفادة مادية من احترافه الخارجي.
أما في حالة تعثر انتقاله خارج مصر، سيكون قراره هو الاستمرار مع الأبيض، وبالتالي تجديد عقده.
وكان اللاعب خارج تدريبات الزمالك بسبب أزمة تجديد العقد في الآونة الأخيرة.
نرشح لكم
الزمالك يوقع عقدا رسميا مع معتمد جمال لتدريب الفريق مؤقتا مصدر من بيراميدز لـ في الجول: اعتراض الأهلي على اللجوء للقضاء المدني؟ فعل ذلك من قبل طلب من الأهلي لـ اتحاد الكرة بسبب قضية الشيبي والشحات استعدادا للزمالك.. المصري ينتصر على المرج وديا 9-0 خبر في الجول - الإسماعيلي يتحرك لحل أزمة إيقاف القيد خبر في الجول - إصابة زياد كمال بتمزق في العضلة الخلفية جوائز كاف - ثنائي الدوري المصري ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل القارة المقاولون العرب يعلن خصم 150 ألف جنيه من اللاعبين