خبر في الجول - عودة إيشو لتدريبات الزمالك.. وموقفه النهائي من البقاء أو الرحيل

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 00:26

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد عبد الرحيم إيشو - منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما

عاد أحمد عبد الرحيم "إيشو" لاعب الزمالك إلى تدريبات فريق مواليد 2003 بعد فترة غياب.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب لديه عرض خارجي ويرغب في خوض تجربة الاحتراف.

وكان إيشو قد وقع عقدا مدته 3 سنوات، تنتهي في الصيف المقبل.

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ويحق للاعب التوقيع لأي فريق مجانا في يناير المقبل.

إلا أن FilGoal.com علم أن إيشو يريد الخروج عن طريق الزمالك ليحقق النادي استفادة مادية من احترافه الخارجي.

أما في حالة تعثر انتقاله خارج مصر، سيكون قراره هو الاستمرار مع الأبيض، وبالتالي تجديد عقده.

وكان اللاعب خارج تدريبات الزمالك بسبب أزمة تجديد العقد في الآونة الأخيرة.

الزمالك الدوري المصري أحمد عبد الرحيم إيشو
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