مران الزمالك - نهاية تأهيل شيكابالا.. وعودة المدرب من ويلز

تواجد أحمد مجدي المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب النادي استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعاد مجدي من ويلز خلال الساعات القليلة الماضية بعد رحلة سريعة، لاستكمال دورة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" للحصول على الرخصة التدريبية «A» من الاتحاد الويلزي لكرة القدم.

وعقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، تحدث فيها عن أهمية الفوز للاقتراب من التأهل.

وقسم الجهاز الفني لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات، حيث شهدت الفقرة تركيز معتمد جمال على تنفيذ بعض الجمل الفنية في المساحات الصغيرة، بجانب الاهتمام بعملية الضغط الفردي والجماعي على المنافس.

وانتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق في التدريبات الجماعية للأبيض عقب الانتهاء من برنامجه التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الفني للفريق.

فيما واصل حسام عبد المجيد مدافع الزمالك برنامجه التأهيلي، حيث خاض مجموعة من التدريبات البدنية الخفيفة، قبل أن يواصل المران بخوض تدريبات فردية في ظل إصابته بكسر في الأنف.

ويُعقد في الواحدة ظهر الغد الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وساجرادا بأحد فنادق التجمع الخامس، للاتفاق على زي الفريقين وبعض الأمور التنظيمية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفني من الزمالك، أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بالإضافة إلى ممثلي النادي الأنجولي، وطاقم التحكيم الصومالي المكلف بإدارة اللقاء.

ويستعد الزمالك للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر له يوم السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتصدر فريق الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات.