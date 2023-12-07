كرة طائرة - ناشئات مصر يتوجن ببطولة إفريقيا بالفوز على نيجيريا في أرضها
الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 22:32
كتب : FilGoal
توج منتخب مصر لناشئات الكرة الطائرة ببطولة إفريقيا وذلك عقب الفوز على نيجيريا في المباراة النهائية.
المباراة انتهت بنتيجة 3-1 في الأشواط، حيث فازت مصر بالشوط الأول بنتيجة 25-21.
وفي الشوط الثاني تمكن منتخب نيجيريا من معادلة النتيجة بالفوز 25-20.
ولكن فتيات مصر حسمن المباراة بالفوز في الشوطين الثالث والرابع بنتيجتي 25-22 و25-21.
وأقيمت البطولة في أبوجا بنيجيريا، حيث نجحت شابات الفراعنة في الفوز على صاحب الأرض.
وبذلك تحقق مصر بطولة إفريقيا للناشئات في الكرة الطائرة تحت 17 عاما.
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