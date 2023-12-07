كرة طائرة - ناشئات مصر يتوجن ببطولة إفريقيا بالفوز على نيجيريا في أرضها

توج منتخب مصر لناشئات الكرة الطائرة ببطولة إفريقيا وذلك عقب الفوز على نيجيريا في المباراة النهائية.

المباراة انتهت بنتيجة 3-1 في الأشواط، حيث فازت مصر بالشوط الأول بنتيجة 25-21.

وفي الشوط الثاني تمكن منتخب نيجيريا من معادلة النتيجة بالفوز 25-20.

ولكن فتيات مصر حسمن المباراة بالفوز في الشوطين الثالث والرابع بنتيجتي 25-22 و25-21.

وأقيمت البطولة في أبوجا بنيجيريا، حيث نجحت شابات الفراعنة في الفوز على صاحب الأرض.

وبذلك تحقق مصر بطولة إفريقيا للناشئات في الكرة الطائرة تحت 17 عاما.