كرة طائرة - ناشئات مصر يتوجن ببطولة إفريقيا بالفوز على نيجيريا في أرضها

الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 22:32

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئات - كرة طائرة

توج منتخب مصر لناشئات الكرة الطائرة ببطولة إفريقيا وذلك عقب الفوز على نيجيريا في المباراة النهائية.

المباراة انتهت بنتيجة 3-1 في الأشواط، حيث فازت مصر بالشوط الأول بنتيجة 25-21.

وفي الشوط الثاني تمكن منتخب نيجيريا من معادلة النتيجة بالفوز 25-20.

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ولكن فتيات مصر حسمن المباراة بالفوز في الشوطين الثالث والرابع بنتيجتي 25-22 و25-21.

وأقيمت البطولة في أبوجا بنيجيريا، حيث نجحت شابات الفراعنة في الفوز على صاحب الأرض.

وبذلك تحقق مصر بطولة إفريقيا للناشئات في الكرة الطائرة تحت 17 عاما.

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