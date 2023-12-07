كرة سلة - كما انفرد في الجول.. الزمالك يعلن رحيل أحمد مرعي

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن رحيل أحمد مرعي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي وجهازه المعاون عن مناصبهم.

وقال نادي الزمالك في بيان رسمي عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي:

وجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الشكر لأحمد مرعي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي وجهازه المعاون.

ويؤكد مجلس إدارة النادي على تقديره لمجهودات أحمد مرعي وجهازه المعاون مع الفريق خلال الفترة الماضية، خاصة وأنه عمل في ظروف صعبة.

وجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب الشكر لأحمد مرعي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي وجهازه المعاون. ويؤكد مجلس إدارة النادي على تقديره لمجهودات أحمد مرعي وجهازه المعاون مع الفريق خلال الفترة الماضية، خاصة وأنه عمل في ظروف صعبة pic.twitter.com/5oYXdIDJI9 — Zamalek Sports Hall (@zamalekhalls) December 7, 2023

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك إقامة حفل تكريم لأحمد مرعي وجهازه المعاون، تقديراً لجهودهم مع الفريق.

وكان FilGoal.com قد انفرد بأن إدارة الزمالك أبلغت أحمد مرعي أمس الأربعاء برحيله عن قيادة الفريق، عقب مواجهة الأولمبي في تحديد المراكز بدوري المرتبط.

وتولى أحمد مرعي قيادة فريق سلة الزمالك قبل انطلاق الموسم الماضي.

وتعتبر بطولة دوري المرتبط هي الأخيرة لمدرب الزمالك مع الفريق.

وكان الزمالك قد وصل تحت قيادة أحمد مرعي إلى نهائي كأس مصر الموسم الماضي ولكن حصد الوصافة بعد الخسارة من الأهلي.

وخسر الأبيض هذا الموسم تحت قيادة مرعي لقب السوبر أمام الأهلي.

كما ودع منافسات دوري المرتبط من ربع النهائي.

وسبق وقاد أحمد مرعي فرق الاتحاد والزمالك وسبورتنج والجزيرة.

وقاد مرعي فريق المروج الليبي عقب نهاية الموسم الماضي في مصر لمدة شهر.