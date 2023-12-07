دكرنس يتعاقد مع علاء نوح لتدريب الفريق

أعلن نادي دكرنس تعاقده مع علاء نوح لقيادة الفريق فنيا خلفا لأيمن الجمل.

وكان أيمن الجمل تقدم باعتذاره عن عدم الاستمرار في قيادة الفريق بعد لقاء السكة الحديد الذي أقيم الثلاثاء الماضي.

وهُزم دكرنس من السكة الحديد بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 11 من دوري المحترفين.

ويحتل دكرنس المركز الـ16 بـ12 نقطة من أصل 20 فريقا.

ويتكون الجهاز المعاون لعلاء نوح من كل من:

إبراهيم العدل مدرب عام

حسين أمين مخطط أحمال

عاطف خضر مدرب حراس مرمى

محمود سمرة طبيب الفريق

أحمد عنيو مسئول تأهيل اصابات

إبراهيم الوزير مدير إدارى

عمرو الوزيرمدير شؤون اللاعبين

أشرف عبدالعال مسئول مهمات

عوض حسن مسئول غرفة الملابس