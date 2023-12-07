دكرنس يتعاقد مع علاء نوح لتدريب الفريق
الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 22:07
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي دكرنس تعاقده مع علاء نوح لقيادة الفريق فنيا خلفا لأيمن الجمل.
وكان أيمن الجمل تقدم باعتذاره عن عدم الاستمرار في قيادة الفريق بعد لقاء السكة الحديد الذي أقيم الثلاثاء الماضي.
وهُزم دكرنس من السكة الحديد بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 11 من دوري المحترفين.
ويحتل دكرنس المركز الـ16 بـ12 نقطة من أصل 20 فريقا.
ويتكون الجهاز المعاون لعلاء نوح من كل من:
إبراهيم العدل مدرب عام
حسين أمين مخطط أحمال
عاطف خضر مدرب حراس مرمى
محمود سمرة طبيب الفريق
أحمد عنيو مسئول تأهيل اصابات
إبراهيم الوزير مدير إدارى
عمرو الوزيرمدير شؤون اللاعبين
أشرف عبدالعال مسئول مهمات
عوض حسن مسئول غرفة الملابس
نرشح لكم
الدرجة الثانية ب - لاعب الزمالك السابق.. أحمد سمير مدرب الأوليمبي الجديد دوري المحترفين - حصاد الجولة11.. 3 استقالات وصراع ناري على الصدارة دوري المحترفين - محمد صلاح مدربا لمكادي دوري المحترفين- رقم 15.. استقالة أيمن الجمل من تدريب دكرنس دوري المحترفين - بتروجت يحافظ على الصدارة والحدود يهزم طنطا بثلاثية دوري المحترفين - مكادي يبدأ مفاوضاته مع محمد صلاح لقيادة الفريق مكادي يقبل استقالة عثمان أحمد عثمان دوري المحترفين - حرس الحدود يهزم طنطا.. وسكولز يقود لافيينا لفوز صعب أمام مكادي
أخر الأخبار
عبد الإله العمري نصراوي حتى 2028 47 دقيقة | سعودي في الجول