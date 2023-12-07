عبد الإله العمري نصراوي حتى 2028

أعلن نادي النصر السعودي تجديد تعاقد عبد الإله العمري لمدة 4 سنوات تمتد حتى 2028.

وجاء ذلك في حضور جويدو فينجا الرئيس التنفيذي للنادي.

وانضم العمري لصفوف النصر في 2015 وأعير مرة وحيدة موسم 2018-19 لصفوف الوحدة.

وشارك العمري في 115 مباراة مع العالمي وسجل 8 أهداف وصنع 5.

كما شارك الموسم الجاري في 14 مباراة بجميع المسابقات وسجل هدفا وحيدا.

نجـم الأخضـر والعالـمـي .. المدافع الأفضـل 🤩 عبدالإله العمـري يجدد عقده مع ناديه النصر 💛#العمري_نصراوي pic.twitter.com/UZrDDR9uiF — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 7, 2023

وتوج العمري بقميص النصر بلقبي كأس السوبر السعودي والبطولة العربية للأندية.

ويمتلك اللاعب البالغ 26 عاما 22 مباراة دولية حيث شارك في كأس العالم 2022 في مباراتين كأساسي وأمام الأرجنتين كبديل.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي بعد مرور 14 جولة بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر.