الدرجة الثانية ب - لاعب الزمالك السابق.. أحمد سمير مدرب الأوليمبي الجديد

أعلن مجلس إدارة النادي الأوليمبي برئاسة ناصر الشاذلي عن تشكيل الجهاز الفني الجديد.

ويتولى أحمد سمير لاعب الزمالك السابق مهمة المدير الفني لفريق الأوليمبي.

ويضم الجهاز الفني فيصل حليوة كمشرف عام على الكرة، ومحمد توبة ورضا أبو اليزيد كمدربين، ومحمد عبد العال مدربا لحراس المرمى.

فيما يتواجد أحمد أوشا كمدير إداري، ومحمد عبد الشهيد رئيسا للجهاز الطبي.

ويقود الجهاز الفني الجديد مران الفريق اعتبارًا من غد الجمعة علي ملعب النادى الأوليمبي.

وينافس الأولمبي في دوري الدرجة الثانية "القسم الثاني ب"، وهو ثالث درجات المنافسة في مصر بعد الدوري المصري الممتاز ودوري المحترفين.

ولعب سمير في صفوف بلدية المحلة ثم انتقل إليه من الزمالك في 2001، وفي 2004 رحل إلى حرس الحدود، ثم إلى ليرس البلجيكي في 2008.

وفي 2010 عاد سمير إلى الزمالك مرة أخرى، ثم رحل عنه إلى المصري في 2014 قبل أن يعتزل في العام التالي.