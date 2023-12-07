الأفضل في الدوري البرازيلي 2023 - سواريز يحصد الكرة الذهبية.. وجائزتان لـ إندريك

الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 20:55

كتب : FilGoal

لويس سواريز - جريميو

حصد لويس سواريز مهاجم جريميو جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في الدوري البرازيلي عن موسم 2023.

إندريك دا سوزا

النادي : بالميراس

لويس سواريز

النادي : جريميو

وأصبح الأوروجوياني المخضرم أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في الموسم الذي انتهى بتتويج بالميراس باللقب برصيد 28 هدفا بتسجيل 17 وصناعة 11.

ويعد سواريز أول لاعب أوروجوياني يحصد الجائزة منذ 50 عاما حيث حققها من قبل أليتو أنتشيا مدافع جريميو أيضا عام 1973.

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وانتهت مسيرة سواريز مع جريميو بنهاية مباراة أمس، وسيخوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي بقميص إنتر ميامي مع ليونيل ميسي بحسب التقارير.

واختير هدف إندريك لاعب بالميراس الحالي وريال مدريد المستقبلي ضد بوتافوجو بعد مجهود فردي رائع كأفضل هدف في الموسم.

وكذلك حصد جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري لموسم 2023 بعدما سجل 11 هدفا ساهمت في فوز الأخضر باللقب للمرة الـ 12 في تاريخه معززا الرقم القياسي.

وفاز البرتغالي أبيل فيريرا المدير الفني لـ بالميراس بجائزة أفضل مدرب للموسم الثاني على التوالي، وهو أكثر من حققها برصيد مرتين.

وحاز باولينيو مهاجم أتليتكو مينيرو على لقب الهداف بعدما أنهى الموسم مسجلا 20 هدفا متصدرا ترتيب الهدافين بفارق 3 أهداف عن سواريز.

وجاء التشكيل المثالي:

حراسة المرمى: ويفيرتون (بالميراس)

الدفاع: مايكي (بالميراس) – موريلو (بالميراس)- أدريلسون (بوتافوجو) – خواكين بيكريز (بالميراس

الوسط: ماتياس فيلاسانتي (جريميو) – إريك بولجار (فلامنجو) – رافائيل فيجا (بالميراس) – جيورجان دي أراسكايتا (بالميراس)

الهجوم: لويس سواريز (جريميو) – هالك (أتليتكو مينيرو)

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وانتهى الموسم في البرازيل بحصد بالميراس اللقب وهبوط سانتوس لأول مرة في تاريخه للدرجة الثانية.

لويس سواريز الدوري البرازيلي إندريك بالميراس
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