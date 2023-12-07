مؤتمر جاياردو: بنزيمة جاهز لكأس العالم للأندية.. وإصابة لويز عضلية

الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 20:06

كتب : FilGoal

مارسيلو جاياردو

كشف مارسيلو جاياردو المدير الفني لـ اتحاد جدة موقف كريم بنزيمة من المشاركة في كأس العالم للأندية 2023.

وخسر اتحاد جدة في غياب الهداف الفرنسي من ضمك بنتيجة 3-1 في الجولة 16 من الدوري السعودي.

وقال جاياردو عن جاهزية بنزيمة: "أعتقد بأنه سيكون جاهز للمباراة القادمة".

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وسيلتقي اتحاد جدة مع أوكلاند سيتي يوم 12 ديسمبر المقبل في افتتاح كأس العالم للأندية 2023 والتي تستضيفها السعودية.

وأضاف "حتى الآن لا نعلم عن إصابة فيليبي خصوصا بأنها إصابة عضلية".

وبحسب صحيفة "اليوم" السعودية فإن التشخيص الأولي لإصابة لويز فيليبي لاعب اتحاد جدة غيابه لمدة أسبوعين. (طالع التفاصيل)

وأكمل عن اللقاء: "الأمر كان معقدا للغاية ومباراة صعبة ومرهقة خصوصا بعد الهدف الثالث".

وشدد "أكثر شي محزن إلى جانب هزيمة اليوم خسارة لاعبين قبل البطولة القادمة".

وأتم "هذه خامس مباراة نلعبها في 14 يوم، مباراة كانت حساسة جدا وقدمنا مجهود عالٍ بسبب ضغط المباريات".

وتكبد مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد أول خسارة له مع الفريق بعد تعادل وفوز في الدوري السعودي.

ولأول مرة ينتصر ضمك على الاتحاد منذ 2020، ومنذ ذلك الحين فاز النمور في 3 وتعادلا في 3.

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