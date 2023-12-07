منافس الأهلي المحتمل - صاروخية طارق حامد تُسقط جاياردو لأول مرة مع اتحاد جدة

الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 19:08

كتب : FilGoal

احتفال طارق حامد بهدف ضمك أمام اتحاد جدة

قاد طارق حامد فريقه ضمك للفوز بنتيجة 3-1 على اتحاد جدة فريقه السابق في الجولة 16 من الدوري السعودي.

سجل أهداف ضمك: كيفين نكودو (2) وطارق حامد، فيما سجل هدف منافس الأهلي المحتمل في مونديال الأندية: عبد الرازق حمد الله.

وتكبد مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد أول خسارة له مع الفريق بعد تعادل وفوز.

أخبار متعلقة:
عاد طارق حامد فعادت الانتصارات.. ضمك يقسو على الفيحاء برباعية في الدوري السعودي الرياضية: طارق حامد يعود لتشكيل ضمك الأساسي بعد انتهاء الإيقاف Gaming - محمد طارق يواصل المنافسة في بطولة العالم لـ كلاش رويال رونالدو وبنزيمة وعقوبة طارق حامد.. 5 أحداث تصدرت المشهد في الكرة السعودية

وسجل طارق حامد أول أهدافه في الموسم الجاري بالدوري السعودي

ولأول مرة ينتصر ضمك على الاتحاد منذ 2020، ومنذ ذلك الحين فاز النمور في 3 وتعادلا في 3.

التشكيل

بدأ طارق حامد اللقاء أساسيا أمام فريقه السابق.

بينما اعتمد مارسيلو جاياردو المدير الفني للنمور على عبد الرازق حمد الله في الهجوم.

وصف المباراة

تقدم أصحاب الأرض على ميدانه بهدف أول في الدقيقة 11 من مجهود فردي رائع من الكاميروني كيفين نكودو الذي توغل بالكرة من منتصف الملعب صوب منطقة الجزاء وسجل هدفا رائعا.

وبعد دقيقتين زادت مشاكل الاتحاد بخروج المدافع الإيطالي لويز فيليبي متأثرا بإصابة عضلية، تعرض لها خلال الهدف.

وعوض الإيطالي مهند الشنقطيي في دفاع الاتحاد.

وأهدر مروان الصحفي فرصة تسجيل التعادل ضد ضمك لكن كرته مرت أعلى العارضة مع مرور نصف ساعة على انطلاق اللقاء.

ومرت رأسية أنتوليتش بعد عرضية نكودو في الدقيقة 40 أعلى العارضة لمارسيلو جروهي.

وتحصل الصحفي على ركلة جزاء في الدقيقة 44 احتسبها الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وانبرى عبد الرازق حمد الله للركلة وسددها في الشباك موقعا على هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع.

ولم ينتظر أصحاب الأرض كثيرا، فردوا بعد 4 دقائق بهدف نكودو بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس، وانتهى الشوط الأول بتقدم ضمك 2-1.

وارتقى الكاميروني للمركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفا بفارق هدفين عن كريستيانو رونالدو متصدر الترتيب برصيد 15 هدفا.

ولم يحتج ضمك كثيرا لهز الشباك، وتلك المرة عن طريق طارق حامد في الدقيقة 46 الذي سدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة وظهر الحارس جروهي وسكنت الشباك.

وتألق محمد جاسم حارس ضمك ومنع هدف تقليص الفارق من تسديدة كورنادو في الدقيقة 53.

هدأت أحداث المباراة بين الفريقين مع محاولات لم تشكل خطورة.

وتحصل حمد لله على بطاقة صفراء في الدقيقة 68 سيغيب على إثرها عن المباراة المقبلة ضد الرائد في الدوري السعودي لتراكم البطاقات.

وتألق جروهي في منع الرابع من سكون شباكه بفرصة نيكولاي ستانشيو في الدقيقة 88.

ومرت الدقائق الأخيرة بدون جديد ليحقق فوزه الثالث تواليا في الدوري ويكبد جاياردو أول خسارة له مع الاتحاد.

طارق حامد الاتحاد الدوري السعودي ضمك
نرشح لكم
مؤتمر جاياردو: بنزيمة جاهز لكأس العالم للأندية.. وإصابة لويز عضلية منافس الأهلي المحتمل - تقرير: إصابة لويز فيليبي تبعده عن كأس العالم للأندية 2023 انتهت الدوري السعودي - ضمك (3) (1) الاتحاد.. فوز بقيادة طارق حامد بيع 90% من تذاكر كأس العالم للأندية ملعب الجوهرة ينهي تعديلاته قبل كأس العالم للأندية عدد الأجانب في أندية الدوري السعودي قد لا يتغير الموسم المقبل مواعيد مباريات الخميس 7 ديسمبر 2023.. بروفة اتحاد جدة الأخيرة قبل المونديال قائمة اتحاد جدة – حجازي وبنزيمة وكانتي يتواجدون في كأس العالم للأندية
أخر الأخبار
مؤتمر جاياردو: بنزيمة جاهز لكأس العالم للأندية.. وإصابة لويز عضلية 30 دقيقة | سعودي في الجول
إندبندنت: 3 لاعبين من مانشستر يونايتد معروضين للبيع في يناير 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس الأهلي المحتمل - تقرير: إصابة لويز فيليبي تبعده عن كأس العالم للأندية 2023 44 دقيقة | سعودي في الجول
منافس الأهلي المحتمل - صاروخية طارق حامد تُسقط جاياردو لأول مرة مع اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
الزمالك يوقع عقدا رسميا مع معتمد جمال لتدريب الفريق مؤقتا ساعة | الدوري المصري
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: اعتراض الأهلي على اللجوء للقضاء المدني؟ فعل ذلك من قبل ساعة | الدوري المصري
طلب من الأهلي لـ اتحاد الكرة بسبب قضية الشيبي والشحات 2 ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي - محاضرة وفقرات متنوعة استعدادا للقاء شباب بلوزداد 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 قائمة الأهلي - كما انفرد في الجول.. السولية وموديست بمونديال الأندية وغياب محسن وعبد القادر