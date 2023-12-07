منافس الأهلي المحتمل - صاروخية طارق حامد تُسقط جاياردو لأول مرة مع اتحاد جدة

قاد طارق حامد فريقه ضمك للفوز بنتيجة 3-1 على اتحاد جدة فريقه السابق في الجولة 16 من الدوري السعودي.

سجل أهداف ضمك: كيفين نكودو (2) وطارق حامد، فيما سجل هدف منافس الأهلي المحتمل في مونديال الأندية: عبد الرازق حمد الله.

وتكبد مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد أول خسارة له مع الفريق بعد تعادل وفوز.

وسجل طارق حامد أول أهدافه في الموسم الجاري بالدوري السعودي

ولأول مرة ينتصر ضمك على الاتحاد منذ 2020، ومنذ ذلك الحين فاز النمور في 3 وتعادلا في 3.

التشكيل

بدأ طارق حامد اللقاء أساسيا أمام فريقه السابق.

بينما اعتمد مارسيلو جاياردو المدير الفني للنمور على عبد الرازق حمد الله في الهجوم.

وصف المباراة

تقدم أصحاب الأرض على ميدانه بهدف أول في الدقيقة 11 من مجهود فردي رائع من الكاميروني كيفين نكودو الذي توغل بالكرة من منتصف الملعب صوب منطقة الجزاء وسجل هدفا رائعا.

وبعد دقيقتين زادت مشاكل الاتحاد بخروج المدافع الإيطالي لويز فيليبي متأثرا بإصابة عضلية، تعرض لها خلال الهدف.

وعوض الإيطالي مهند الشنقطيي في دفاع الاتحاد.

وأهدر مروان الصحفي فرصة تسجيل التعادل ضد ضمك لكن كرته مرت أعلى العارضة مع مرور نصف ساعة على انطلاق اللقاء.

ومرت رأسية أنتوليتش بعد عرضية نكودو في الدقيقة 40 أعلى العارضة لمارسيلو جروهي.

وتحصل الصحفي على ركلة جزاء في الدقيقة 44 احتسبها الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وانبرى عبد الرازق حمد الله للركلة وسددها في الشباك موقعا على هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع.

هدددددف!⚽ حمدالله يعود بالاتحاد من علامة الجزاء ⚽ ضمك 1 × 1 الاتحاد ⁧#دوري_روشن_السعودي#ضمك_الاتحاد | ⁦#SSC pic.twitter.com/n7d6klxIS7 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 7, 2023

ولم ينتظر أصحاب الأرض كثيرا، فردوا بعد 4 دقائق بهدف نكودو بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس، وانتهى الشوط الأول بتقدم ضمك 2-1.

وارتقى الكاميروني للمركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفا بفارق هدفين عن كريستيانو رونالدو متصدر الترتيب برصيد 15 هدفا.

ولم يحتج ضمك كثيرا لهز الشباك، وتلك المرة عن طريق طارق حامد في الدقيقة 46 الذي سدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة وظهر الحارس جروهي وسكنت الشباك.

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هدددددف!⚽

بقذيفة لا تصد ولا ترد

طارق حامد يسجل الثالث لضمك 🚀🔥⚽



ضمك 3 × 1 الاتحاد



⁧#دوري_روشن_السعودي#ضمك_الاتحاد | ⁦#SSC pic.twitter.com/Blj463BQaK — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 7, 2023

وتألق محمد جاسم حارس ضمك ومنع هدف تقليص الفارق من تسديدة كورنادو في الدقيقة 53.

هدأت أحداث المباراة بين الفريقين مع محاولات لم تشكل خطورة.

وتحصل حمد لله على بطاقة صفراء في الدقيقة 68 سيغيب على إثرها عن المباراة المقبلة ضد الرائد في الدوري السعودي لتراكم البطاقات.

وتألق جروهي في منع الرابع من سكون شباكه بفرصة نيكولاي ستانشيو في الدقيقة 88.

ومرت الدقائق الأخيرة بدون جديد ليحقق فوزه الثالث تواليا في الدوري ويكبد جاياردو أول خسارة له مع الاتحاد.