الزمالك يوقع عقدا رسميا مع معتمد جمال لتدريب الفريق مؤقتا

الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 19:07

كتب : أحمد شوقي صلاح

معتمد جمال مع مجلس إدارة الزمالك

أعلن الزمالك اليوم الخميس رسميا توقيعه عقدا مع معتمد جمال ليصبح المدير الفني للفريق بشكل مؤقت.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب مع معتمد جمال اليوم.

وأوضح الزمالك أن قرار الإبقاء على معتمد جمال جاء في ظل ثقة مجلس الإدارة في قدراته وتقديرا لنجاحاته مع الفريق في الفترة الماضية، بعد قيادته للفوز في عدة مباريات مهمة سواء في كأس مصر أو مسابقة الدوري المصري والكونفدرالية، لاسيما وأنه كان يعمل الفترة الماضية دون إبرام أي عقد رسمي مع النادي.

وأوضح الزمالك أنه نسق مع عضو مجلس الإدارة أحمد سليمان والمشرف على الكرة بإبرام عقد مناسب مع معتمد جمال.

وشهدت الجلسة حضور كل من حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان وهاني برزي ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.

وقاد معتمد جمال الزمالك في أربع مباريات بواقع واحدة في الدوري ومثلها في كأس مصر، واثنتين في الكونفدرالية.

وفاز الزمالك في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة في كأس مصر ضد بيراميدز لكنه انتصر فيها بركلات الترجيح.

الزمالك معتمد جمال حسين لبيب
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