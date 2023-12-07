استعدادا للزمالك.. المصري ينتصر على المرج وديا 9-0

الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 17:55

كتب : عمرو نبيل

ميدو جابر يحتفل بهدف المصري في إنبي

اكتسح المصري منافسه المرج وديا بتسعة أهداف دون رد اليوم الخميس استعدادا للقاء الزمالك.

وأقيمت المباراة على ملعب الكلية الحربية في إطار استعدادات لقاء الزمالك في الجولة التاسعة من الدوري الخميس المقبل في ملعب برج العرب.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المصري بخماسية مقابل دون رد.

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وافتتح المصري التسجيل عن طريق إسلام عطية وفرانك إيتوجا وحسين السيد.

ذلك قبل أن يعود إيتوجا ويسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه.

وأتم باهر المحمدي خماسية المصري في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل ميدو جابر الهدف السادس وتبعه السابع من غيلاس قناوي.

وأضاف محمود حمادة الهدف الثامن وأتم عمرو سعداوي الأهداف بهدف تاسع.

مثل المصري في الشوط الأول كل من عصام ثروت لحراسة المرمى وأحمد عيد ومحمد دبش وباهر المحمدي وحسين السيد لخط الظهر.

وإيزي إيميكا ويوسف الجوهري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط فيما لعب الثلاثي ليستويل أمانكونا وإسلام عطية وسمير فكري كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فرانك إيتوجا .

وفي الشوط الثاني دفع علي ماهر بتشكيل مكون من محمود جاد لحراسة المرمى وكريم العراقي وأحمد أيمن منصور وعمرو موسى وعمرو سعداوي لخط الظهر ومحمود حمادة وأمادو با كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.

فيما لعب الثلاثي غيلاس قناوي وإلياس الجلاصي وميدو جابر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

وشهد هذا الشوط كذلك الدفع بكل من أسامة الجزار وحسام جريشة ومحمد الشامي بدلا من كريم العراقي والياس الجلاصي وغيلاس جناوي.

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