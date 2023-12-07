خبر في الجول - الإسماعيلي يتحرك لحل أزمة إيقاف القيد

الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 17:18

كتب : عمرو نبيل

الإسماعيلي - بيان رسمي

بدأ مجلس إدارة النادي الإسماعيلي التحرك من أجل حل أزمة إيقاف القيد.

وتعرض الإسماعيلي لإيقاف القيد لمدة 3 فترات متتالية، لحين سداد مستحقات المدافع التونسي نور الزمان الزموري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن النادي بدأ التواصل مع اللاعبين الذين تقدموا بشكوى ضد النادي لدى فيفا بشكل مباشر للعمل على تقريب وجهات النظر والتوصل لاتفاقات مادية للتنازل عن الشكاوي.

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وكان الإسماعيلي قد تعاقد مع الزموري في بداية الموسم قبل الماضي خلال وجود مجلس الإدارة المنتخب برئاسة يحيى الكومي.

وقرر الزموري فسخ التعاقد من جانب واحد في يناير 2023 بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

واستقال الكومي ومجلس إدارته بالكامل في يناير الماضي، ثم تم تكليف لجنة برئاسة أبو بكر الحديدي بإدارة شؤون النادي، وأعقبها لجنة أخرى مؤقتة.

ويتولى نصر أبو الحسن رئاسة نادي الإسماعيلي بعد فوزه بانتخابات النادي الأخيرة.

ويلعب الزموري حاليا بقميص بلدية المحلة وخاض 5 مباريات الموسم الجاري في الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط بعد مرور 8 جولات من الدوري الموسم الجاري.

الإسماعيلي نور الزمان الزموري
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