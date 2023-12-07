انتهت الدوري السعودي - ضمك (3) (1) الاتحاد.. فوز بقيادة طارق حامد

الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 16:46

كتب : FilGoal

طارق حامد في مواجهة الأخدود

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ضمك والاتحاد في الجولة 16 من الدوري السعودي.

ويبدأ طارق حامد أساسيا في وسط ضمك أمام فريقه السابق والذي حقق معه الموسم الماضي لقب الدوري.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 28 نقطة، فيما يحتل ضمك المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

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وتذاع المباراة على SSC 1.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 47: جوووول طارق حامد يسجل هدفا بتصويبة رائعة

بداية الشوط الثاتي

نهاية الشوط الأول

ق 45+7: جووول نكودو يسجل الهدف الثاني لضمك بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء

ق 45+3: جووول حمد الله يسجل من علامة الجزاء

ق 43: ركلة جزاااء

ق 40: رأسية أنتوليتش أعلى العارضة

ق 39: فرصة خطيرة لضمك

ق 35: الحارس يتصدى لفرصة الشنقطي

ق 11: جوووول أوووول.. نكودو يسجل الهدف الأول بمجهود فردي رائع

ق 7: حمد الله يسدد كرة قوية تمر بجوار القائم الأيسر.

بداية اللقاء

الاتحاد طارق حامد الدوري السعودي ضمك
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