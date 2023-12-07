خبر في الجول - إصابة زياد كمال بتمزق في العضلة الخلفية
الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 16:25
كتب : عمرو نبيل
أثبتت التقارير الطبية إصابة زياد كمال لاعب وسط إنبي بتمزق في العضلة الخلفية.
وتعرض زياد كمال للإصابة خلال مواجهة إنبي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري.
وغادر زياد كمال بعد 30 دقيقة فقط من المباراة واضطر إنبي لاستبداله بسبب الإصابة.
وكشفت الآشعة والتقارير الطبية عن تعرض اللاعب لتمزق في العضلة الخلفية.
ويبدأ زياد كمال برنامجا تأهيليا من أجل تحديد مدة غيابه والعودة تدريجيا في التدريبات الجماعية.
وكان إنبي قد خسر أمام سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري.
وخسر إنبي آخر مباراتين خاضهم الفريق في مسابقة الدوري.
ويحتل إنبي المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.
وخاض زياد كمال ست مباريات هذا الموسم وسجل هدفين في مسابقة الدوري.
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