خبر في الجول - إصابة زياد كمال بتمزق في العضلة الخلفية

الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 16:25

كتب : عمرو نبيل

خطأ زياد كمال على زيزو في منطقة الجزاء

أثبتت التقارير الطبية إصابة زياد كمال لاعب وسط إنبي بتمزق في العضلة الخلفية.

زياد كمال

النادي : إنبـي

إنبـي

وتعرض زياد كمال للإصابة خلال مواجهة إنبي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري.

وغادر زياد كمال بعد 30 دقيقة فقط من المباراة واضطر إنبي لاستبداله بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة:
سيراميكا يقتحم المربع الذهبي برباعية ضد إنبي التشكيل - ريان في هجوم سيراميكا.. وكابو وقفة يقودان إنبي ميدو جابر يكشف كواليس الهدف القاتل في إنبي.. وأزمة مروان حمدي فوز قاتل يعيد المصري للانتصارات في الدوري على حساب إنبي

وكشفت الآشعة والتقارير الطبية عن تعرض اللاعب لتمزق في العضلة الخلفية.

ويبدأ زياد كمال برنامجا تأهيليا من أجل تحديد مدة غيابه والعودة تدريجيا في التدريبات الجماعية.

وكان إنبي قد خسر أمام سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري.

وخسر إنبي آخر مباراتين خاضهم الفريق في مسابقة الدوري.

ويحتل إنبي المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.

وخاض زياد كمال ست مباريات هذا الموسم وسجل هدفين في مسابقة الدوري.

إنبي الدوري المصري زياد كمال
نرشح لكم
الزمالك يوقع عقدا رسميا مع معتمد جمال لتدريب الفريق مؤقتا مصدر من بيراميدز لـ في الجول: اعتراض الأهلي على اللجوء للقضاء المدني؟ فعل ذلك من قبل طلب من الأهلي لـ اتحاد الكرة بسبب قضية الشيبي والشحات استعدادا للزمالك.. المصري ينتصر على المرج وديا 9-0 خبر في الجول - الإسماعيلي يتحرك لحل أزمة إيقاف القيد جوائز كاف - ثنائي الدوري المصري ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل القارة المقاولون العرب يعلن خصم 150 ألف جنيه من اللاعبين عامر حسين: كأس العالم للأندية ربما يتسبب بتأجيل القمة.. وفكرة لنهائي كأس مصر 2023
أخر الأخبار
منافس الأهلي المحتمل - تقرير: إصابة فيليبي لويز تبعده عن كأس العالم للأندية 2023 3 دقيقة | سعودي في الجول
منافس الأهلي المحتمل - صاروخية طارق حامد تُسقط جاياردو لأول مرة مع اتحاد جدة 47 دقيقة | سعودي في الجول
الزمالك يوقع عقدا رسميا مع معتمد جمال لتدريب الفريق مؤقتا 47 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: اعتراض الأهلي على اللجوء للقضاء المدني؟ فعل ذلك من قبل ساعة | الدوري المصري
طلب من الأهلي لـ اتحاد الكرة بسبب قضية الشيبي والشحات ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي - محاضرة وفقرات متنوعة استعدادا للقاء شباب بلوزداد ساعة | الكرة الإفريقية
استعدادا للزمالك.. المصري ينتصر على المرج وديا 9-0 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الإسماعيلي يتحرك لحل أزمة إيقاف القيد 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 قائمة الأهلي - كما انفرد في الجول.. السولية وموديست بمونديال الأندية وغياب محسن وعبد القادر