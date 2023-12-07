بيع 90% من تذاكر كأس العالم للأندية

اقتربت تذاكر كأس العالم للأندية من النفاد، قبل أيام قليلة من انطلاق المسابقة الثلاثاء المقبل في السعودية.

وقال ماجد الصاحب الأمين العام للشؤون الاستراتيجية بالاتحاد السعودي لكرة القدم في مؤتمر صحفي: "لقد تم بيع 90% من تذاكر بطولة كأس العالم للأندية، وبلغ عدد المتقدمين لشراء التذاكر 1.5 مليون مشجع، من أكثر من 100 جنسية متنوعة".

وأكمل "تم بيع جميع التذاكر المطروحة في مدة لا تتجاوز الساعتين وهذا يؤكد أن السعودية وجهة سياحية للعالم أجمع".

وأضاف "أكثر الجنسيات شراء لتذاكر مونديال الأندية من السعودية ومصر والبرازيل والهند وإنجلترا".

وتابع "لأول مرة في تاريخ كأس العالم للأندية يتم استضافة مقرات التدريب لـ6 أندية من خارج الدولة المستضيفة في مقر واحد".

وواصل "يوجد منطقتين للمشجعين في محيطي ملعبي مدينتي الملك عبد الله الرياضية والأمير عبد الله الفيصل الرياضيتين تتسع الأولى لأكثر من 12500 مشجع والثانية 6500 شخص".

وتنطلق البطولة بمباراة اتحاد جدة ضد أوكلاند سيتي يوم الثلاثاء المقبل في الدور الأول.

الفائز سيواجه الأهلي في ربع النهائي يوم 15 ديسمبر في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي بعد 2020 و2021 و2022.

وسبق للأهلي المشاركة في أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

أيضا ضمن الأهلي مشاركة عاشرة في النسخة الأكبر من مونديال الأندية عام 2025، بصفته بطل 2021 وحاليا 2023 أيضا.

وتستضيف المملكة العربية السعودية النسخة القادمة، وهي خامس دولة يخوض بها الأهلي غمار منافسات كأس العالم للأندية، بعد اليابان والمغرب وقطر والإمارات.

وإليكم المشاركين حتى الآن في كأس العالم للأندية 2023:

الأهلي - بطل إفريقيا

اتحاد جدة - بطل الدوري السعودي

مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل أوروبا

أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا

كلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف

أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا

فلومنينزي البرازيلي - بطل أمريكا الجنوبية.

وتقام البطولة في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

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