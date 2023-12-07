خبر في الجول - رحيل أحمد مرعي عن قيادة سلة الزمالك

أبلغ مسؤولوا نادي الزمالك، أحمد مرعي المدير الفني لفريق السلة برحيله عن قيادة الفريق.

وتولى أحمد مرعي قيادة فريق سلة الزمالك قبل انطلاق الموسم الماضي.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الزمالك أبلغت أحمد مرعي أمس الأربعاء عقب مواجهة الأولمبي في تحديد المراكز بدوري المرتبط، برحيله عن قيادة الفريق.

وتعتبر بطولة دوري المرتبط هي الأخيرة لمدرب الزمالك مع الفريق.

وكان الزمالك قد وصل تحت قيادة أحمد مرعي إلى نهائي كأس مصر الموسم الماضي ولكن حصد الوصافة بعد الخسارة من الأهلي.

وخسر الأبيض هذا الموسم تحت قيادة مرعي لقب السوبر أمام الأهلي.

كما ودع منافسات دوري المرتبط من ربع النهائي.

وتوجه نادي الزمالك بالشكر للمدير الفني على الفترة الماضية.

وسبق وقاد أحمد مرعي فرق الاتحاد والزمالك وسبورتنج والجزيرة.

وقاد مرعي فريق المروج الليبي عقب نهاية الموسم الماضي في مصر لمدة شهر.