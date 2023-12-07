سكاي: المدعي العام الإيطالي يطالب بإيقاف بوجبا 4 سنوات

الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 14:05

كتب : FilGoal

بوجبا - يوفنتوس

طالب المدعي العام الإيطالي الخاص بتعاطي المنشطات، بإيقاف الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس لمدة أربع سنوات.

وذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا وغيرها من وسائل الإعلام الإيطالية أن المدعي العام الخاص بالمنشطات طلب فرض عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات على الدولي الفرنسي.

وأوضح التقرير أن عدم اعتراف بوجبا بتعاطي المنشطات جعل مكتب المدعي العام لمكافحة المنشطات يطالب بإيقافه لهذه المدة الطويلة.

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ومن المتوقع أن تتم محاكمة بوجبا قريبا أمام المدعي العام لمكافحة المنشطات، إذا لم يتم طلب صفقة الإقرار بالذنب في المستقبل.

وأثبتت إيجابية العينة الثانية لبول بوجبا لاعب يوفنتوس في اختبار تعاطي المنشطات.

وتم إيقاف بوجبا بشكل مؤقت على خلفية تعاطيه المنشطات بعد مباراة أودينيزي في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإيطالي.

وطلب بوجبا بأن تتاح له فرصة إعادة الاختبار عن طريق هرمون التستوستيرون وسقط في الاختبار مرة أخرى وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا.

يذكر أن بعد سقوط بوجبا في الاختبار الأول قرر السيدة العجوز تجميد راتب بوجبا الذي يتقاضى سنويا ثمانية ملايين يورو.

بالإضافة إلى عدم تدرب لاعب مانشستر يونايتد السابق مع الفريق في الحصص التدريبية الجماعية.

واستند يوفنتوس إلى البند الخامس من رابطة اللاعبين الإيطالية تتيح للأندية إيقاف صرف راتب اللاعب إذا تم إيقافه حتى ولو بشكل احترازي حال فشله في اختبار كشف المنشطات.

وكانت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أكدت أن يوفنتوس ربما يتجه لفسخ عقد بوجبا والذي سيوفر 30 مليون يورو بعد احتساب الضرائب.

ويمتد عقد بوجبا إلى عام 2026 بعدما انضم ليوفنتوس في صيف قبل الماضي في صفقة انتقال حر من مانشستر يونايتد.

ومنذ انتقال الفرنسي للبيانكونيري خاض بوجبا 213 دقيقة فقط بقميص يوفنتوس إذ غاب لاعب مانشستر يونايتد السابق بسبب الإصابات.

بول بوجبا يوفنتوس
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