كأس ألمانيا - أحدهم من الدرجة الثالثة.. 5 فرق من خارج الدوري في ربع النهائي

توالت مفاجآت كأس ألمانيا هذا الموسم بخروج المزيد من فرق الدوري الألماني الممتاز "البوندزليجا".

وودع دورتموند بعد الخسارة من شتوتجارت بهدفين دون مقابل، كما ودع فرانكفورت الذي يلعب ضمن صفوفه عمر مرموش.

وخسر فرانكفورت أمام ساربروكين أحد فرق الدرجة الثالثة في ألمانيا بهدفين دون مقابل.

وبعد ختام منافسات ثمن نهائي كأس ألمانيا، تأهلت ثلاثة فرق فقط من البوندزليجا بينما خمسة فرق من خارجه.

إذ تأهل كل من هيرتا برلين وكايزر سلاوترن وباولي ودوسيلدورف من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى ساربروكين من الدرجة الثالثة.

بينما من الدوري تأهل كل من باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ وشتوتجارت.

وتقام مراسم قرعة ربع النهائي مساء الأحد المقبل للكشف عن المواجهات.

ومن المقرر أن تُلعب مباريات ربع نهائي كأس ألمانيا أيام 30 و31 يناير و6 و7 فبراير المقبلين.

وكان لايبزيج حامل لقب آخر نسختين قد ودع البطولة من دور الـ32.