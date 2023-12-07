ملعب الجوهرة ينهي تعديلاته قبل كأس العالم للأندية

الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 13:40

كتب : FilGoal

جمهور اتحاد جدة

أنهت وزارة الرياضة السعودية التعديلات المقترحة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، والتي طالبت بها اللجنة التفقدية لوفد الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل كأس العالم للأندية.

وتنطلق البطولة في السعودية يوم الثلاثاء المقبل حتى 22 ديسمبر بالسعودية.

وقال رجاء الله السلمي مساعد وزير الرياضة للإعلام والاتصال خلال مؤتمر القطاع الرياضي إن الملعب أصبح جاهزا لاحتضان البطولة.

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فيما أكد ماجد آل صاحب الأمين العام للشؤون الاستراتيجية في الاتحاد السعودي خلال المؤتمر أن "جميع المنشآت جاهزة ومطابقة للاشتراطات بنسبة 100% قبل بدء كأس العالم للأندية".

وأوضح أبرز التطويرات في ملعب الجوهرة والتي جاءت على النحو التالي:

- تطوير المركز الإعلامي

- تغيير شاشات النتائج والشاشات الشريطية

- تطوير النطاق الأمني لدخول الجماهير

- ترقية الإنارة وتحديثها في الملعب الرئيسي والرديف

- تطوير صالة الضيافة الذهبية والفضية

وتنطلق البطولة بمباراة اتحاد جدة ضد أوكلاند سيتي يوم الثلاثاء المقبل في الدور الأول.

الفائز سيواجه الأهلي في ربع النهائي يوم 15 ديسمبر في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي بعد 2020 و2021 و2022.

وسبق للأهلي المشاركة في أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

أيضا ضمن الأهلي مشاركة عاشرة في النسخة الأكبر من مونديال الأندية عام 2025، بصفته بطل 2021 وحاليا 2023 أيضا.

وتستضيف المملكة العربية السعودية النسخة القادمة، وهي خامس دولة يخوض بها الأهلي غمار منافسات كأس العالم للأندية، بعد اليابان والمغرب وقطر والإمارات.

وإليكم المشاركين حتى الآن في كأس العالم للأندية 2023:

الأهلي - بطل إفريقيا

اتحاد جدة - بطل الدوري السعودي

مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل أوروبا

أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا

كلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف

أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا

فلومنينزي البرازيلي - بطل أمريكا الجنوبية.

وتقام البطولة في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

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